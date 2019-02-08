Знаете ли вы, что каждый может увидеть, какой недвижимостью вы владеете?

Электронная крепостная книга - это государственный регистр, в который заносятся все объекты недвижимости, находящиеся в Эстонской Республике.

В новой версии портала сразу откроется окно поиска, куда вы сможете ввести имя и фамилию нужного вам человека. В ответ на запрос в окошке появится перечень принадлежащей этому человеку недвижимости.

Стоит учесть: если в Эстонии есть несколько однофамильцев и одновременно тезок, в ответе вы увидите недвижимость всех людей с одинаковыми именами и фамилиями.

Разве это не нарушение Закона о защите личных данных?

Нарушений нет, так как конфиденциальная личная информация при этом не разглашается.