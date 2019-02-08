Знаете ли вы, что каждый может увидеть, какой недвижимостью вы владеете?

Эстония - открытая страна, и лучшим доказательством этого является наша крепостная книга. Любой человек может бесплатно и анонимно увидеть, какой недвижимостью вы владеете, сообщает Digi.geenius.ee.
Электронная крепостная книга - это государственный регистр, в который заносятся все объекты недвижимости, находящиеся в Эстонской Республике.
В новой версии портала сразу откроется окно поиска, куда вы сможете ввести имя и фамилию нужного вам человека. В ответ на запрос в окошке появится перечень принадлежащей этому человеку недвижимости.
Стоит учесть: если в Эстонии есть несколько однофамильцев и одновременно тезок, в ответе вы увидите недвижимость всех людей с одинаковыми именами и фамилиями.
Разве это не нарушение Закона о защите личных данных?
Нарушений нет, так как конфиденциальная личная информация при этом не разглашается.
В Эстонии действует надежная система регистрация недвижимости. Это снижает риски сделок, так как права собственности на недвижимость являются открытой информацией, и никто не может сослаться на незнание данных, размещенных в крепостной книге.