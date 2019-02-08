Домрачева: для славы нужен труд, а не известный муж

«Я об этом вообще как-то не задумываюсь. Как раньше ощущала себя, так ощущаю и сегодня. Общение в высших кругах общества не находится у меня в приоритетах. С кем бы ни приходилось общаться, на моё восприятие мира это никак не влияет и, надеюсь, не повлияет в дальнейшем. Кроме того, как мне кажется, совершенно необязательно быть женой Бьорндалена, чтобы получить доступ в высшее общество: для этого вполне достаточно быть четырёхкратной олимпийской чемпионкой. Да и что вообще считать этим высшим обществом? Мои подруги по команде, мои друзья детства, биатлонные болельщики — уже общество достаточной высоты. Я не разделяю людей на сорта», — приводит слова Домрачевой «Р-Спорт».