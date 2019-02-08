На следующей неделе стартует Венецианский карнавал

Известный во всем мире Венецианский карнавал стартует в следующее воскресенье, 17 февраля. Организаторы поделились подробной программой мероприятия. Об этом пишет Travel Globe.
Венецианский карнавал является одним из самых долгожданных событий не только в Италии, но и далеко за ее пределами, пишет turizm.ru. В 2019 году он пройдет с 17 февраля по 5 марта. Программа фестиваля традиционно обещает быть насыщенной. Откроется карнавал в воскресный день в 11:00 близ причалов Пунта-делла-Догана, откуда отправится праздничный парад. Финиширует шествие на Рио-ди-Каннареджо, где развернётся одна из главных площадок мероприятия. Здесь расположатся эно-гастрономические стенды, на которых представят популярные блюда чикетти, венецианские деликатесы и традиционные для карнавала сладости: фритоле и галани. Сопровождать первый день фестиваля в Венеции будут музыкальные выступления и программа от аниматоров.
Другим важным событием карнавала станет конкурс на самую красивую маску. Он начнется 23 февраля в 11:00 на площади Сан-Марко. Позднее всех зрителей ждет «Праздник Марий», во время которого по улицам города пройдут 12 самых красивых девушек города. В этот же день в районе материковой части Венеции Местре состоится уличный карнавал Mestre Carnival Street Show с выступлениями артистов и музыкантов. Зрителей ждут на площади Пьяцца Ферретто с 16:00 до 19:30.
Посетителей Венецианского карнавала 24 февраля ожидает один из самых важных моментов фестиваля — «Полет ангела». Над площадью Сан-Марко пролетит прекрасная венецианка в образе ангела, осыпающая толпу лепестками роз. Здесь же 5 марта состоится официальное закрытие карнавала, во время которого коронуют одну из 12 участниц «Праздника Марий». После этого гостей ждет традиционный Полет Льва.