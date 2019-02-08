На следующей неделе стартует Венецианский карнавал

Венецианский карнавал является одним из самых долгожданных событий не только в Италии, но и далеко за ее пределами, пишет turizm.ru. В 2019 году он пройдет с 17 февраля по 5 марта. Программа фестиваля традиционно обещает быть насыщенной. Откроется карнавал в воскресный день в 11:00 близ причалов Пунта-делла-Догана, откуда отправится праздничный парад. Финиширует шествие на Рио-ди-Каннареджо, где развернётся одна из главных площадок мероприятия. Здесь расположатся эно-гастрономические стенды, на которых представят популярные блюда чикетти, венецианские деликатесы и традиционные для карнавала сладости: фритоле и галани. Сопровождать первый день фестиваля в Венеции будут музыкальные выступления и программа от аниматоров.