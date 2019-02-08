Водитель: после прихода EuroPark чистить парковку перестали, зато начали штрафовать

Очередная жалоба касается фирмы EuroPark, которая с нового года взяла под свое крыло еще парковку в столице. «Здравствуйте, дорогая редакция! Обращаюсь к вам, ибо больше не к кому... Приезжая на работу на наш любимый завод и оплачивая стоянку возле него, мы были уверены в сохранности наших транспортных средств. Речь идет о стоянке, по адресу Копли, 103», - начал свое взволнованно-гневное письмо читатель Сергей.

По его словам, с 1 января стоянка вдруг стала собственностью EuroPark: «Поставили знаки, повесили флаг и стали под дворники засовывать уведомления о штрафах. А позвольте осведомиться, почему до этого моя машина стояла на чистой стоянке под охраной за ту же цену, а теперь стоянка с прошлого года не убирается? Кроме уведомлений о штрафах эта, с позволения сказать, контора ничего не делает. Почему у них нет мест для инвалидов, почему буксуют все машины, пытаясь туда заехать или выехать, почему по их территории ночью шарахаются бомжи и наркоманы? А люди, оставляющие свои машины на этой стоянке, ночью тоже работают. И очень не хочется утром, придя к машине, увидеть, что ее нет».

Ситуация вопиющая! Мы сразу взялись за дело и отправили не менее гневный запрос руководству известнейшего оператора платной парковки. И… получили развернутый ответ по результатам оперативно проведенной проверки.

Исполнительный директор EuroPark Карол Кованен объяснил: «Данная парковка принадлежит BLRT, который принимает все решения, связанные с ней: устанавливает цены, осуществляет уборку и охрану. EuroPark лишь оказывает техническую услугу оперирования на оговоренных условиях».

Он уточнил, что уборка снега на парковке происходит точно так же, как это происходило до сих пор. Более того: «Я запросил информацию, и нынешнее состояние таково, как вы можете видеть на фото».

Кованен очень подробно объяснил и принципы парковки на данной территории: «Территория большая, и части парковки, которые не находятся в пользовании, используют для складирования снега. По сравнению с прежним изменена лишь логика парковки: если раньше разрешения на парковку были привязаны к шлагбауму, то теперь они электронные и парковка организована по принципу открытой зоны. Шлагбаум регулирует доступ автомобилей на парковку, но никак не обеспечивает безопасность. Парковка сейчас также же безопасная, как и раньше. Насколько нам известно, территория находится под охраной охранной фирмы. Кроме того, регулярные проверки территории осуществляют и наши работники, таким образом, выявление чужих автомобилей при новой организации парковки стало более эффективным, чем раньше, а безопасность усилилась».

Ответ, как нам кажется, исчерпывающий, фото приложено.