Эксклюзивно для читателей Rus.Postimees: почему для дальних путешествий отправной точкой лучше выбрать Хельсинки

Во-первых, он ближе к нам, чем рижский. Во-вторых, рейсы из Хельсинки обслуживаются надежными авиакомпаниями. И в-третьих - 7 февраля 2019 года начал работать новый терминал аэропорта в Вантаа – Aukio, общей площадью 33 400 квадратных метров, из которых 25 000 квадратных метров - полностью в распоряжении пассажиров.

ФОТО: Паси Сальминен

Здесь, в зоне досмотра, установлена сверхсовременная техника, которая позволит проверить вашу ручную кладь да и вас самих, во много раз быстрее, чем в других аэропортах. В среднем за один час на лентах транспортеров окажутся и будут тщательно проверены 220 человек, а также их чемоданы, рюкзаки и сумки, которые разрешается взять с собой в салон самолета. Особый подход найдут к людям с особыми потребностями и пассажирам с детьми. Новые сканеры и рамки металлоискателей очень чувствительны, а сотрудники охранной службы – особенно внимательны и сосредоточены.

Во всем этом сумели убедиться пятнадцать журналистов из Финляндии, Эстонии и России, приглашенные понаблюдать, как будет проходить тестирование новой системы перед тем, как запустить в огромный и пахнущий свежим деревом зал пассажиров регулярных рейсов.

ФОТО: Паси Сальминен

«В течение тестового дня гости получили уникальную возможность увидеть новые объекты аэропорта Хельсинки раньше других. Мы проверили, насколько ожидаемо четко функционируют наши услуги и особенно – действенность современной проверки безопасности с помощью сканера всего тела - первого в своем роде в Финляндии», - говорит Йони Сунделин, директор аэропорта Хельсинки.

ФОТО: Вера Копти

Вот волонтеры - люди разных возрастов в желтых жилетах - разобрали приготовленные заранее сумки и чемоданы и рассредоточились по залу. Затем, пройдя досмотр, каждый из них составил отчет, в котором изложил свои впечатления об обслуживании, качестве и тщательности досмотра.

Как сказала менеджер по коммуникации компании-оператора финских аэропортов Finavia Майя Ильвонен, 2018 год для них был удачным: услугами хельсинкского аэропорта воспользовались рекордные 20 миллионов пассажиров. Согласно прогнозу, в ближайшие годы пассажиропоток увеличится до 30 миллионов. Аэропорт будет расширяться и дальше, и каждый год в Вантаа будут появляться все новые и новые терминалы. Очень красивым станет и главный вход в аэровокзал. Всего в расширение и перестройку аэропорта будет вложено биллион евро.

Таким будет главный вход в аэропорт ФОТО: Finavia

Сейчас во всем мире наблюдается повышенная активность туристов из стран Азии, растет количество путешественников из России, которые используют аэропорт для пересадки на более дальние рейсы, за пределы Шенгенской зоны. Наши люди летают через Хельсинки в Индию и Египет, в Африку и Латинскую Америку.

Для таких пассажиров, то есть прилетающих из стран третьего мира или, наоборот, туда направляющихся, в хельсинкском аэропорту есть огромный зал для отдыха и релаксации под названием Аukio. И это не просто площадь, хотя именно так переводится финское слово. Честное слово, это стоит увидеть своими глазами!

Дизайн терминала разработан PES-Architects под руководством Туомаса Сильвеннойнена. По периметру зала смонтированы экраны, на которые проецируются видеокадры с изображением финской природы, причем с помощью интерактивного пульта и карты можно выбрать для демонстрации любой регион Финляндии, время года и время суток.

ФОТО: Паси Сальминен

Несколько простых прикосновений, и вы окружены белоснежной тундрой, живописными островами или дремучим лесом. Поют птицы, шумит ветер, льет дождь – эффект присутствия налицо, а подойдя к стене, можно поплескаться в прозрачной воде, потрогать колючие льдинки или шелковистую траву: вариантов очень много.

ФОТО: Вера Копти

ФОТО: Паси Сальминен

«Мы придумали это, чтобы показать пассажирам из других стран красоту нашей северной страны. Мы хотим, чтобы они прониклись духом Финляндии, ее природой», - сказал директор аэропорта Йони Сунделин.

ФОТО: Вера Копти

Для пассажиров, уже прошедших досмотр и паспортный контроль (напомним, что этот терминал предназначен для пассажиров, которые прибыли в нешенгенское пространство или отправляются в него – Прим. ред.), даже места общественного питания продуманы особо. Для азиатов, предпочитающих и в северной Европе не расставаться со своей едой – азиатские рестораны, например инспирированный кухней региона Кумамото ресторан Ajisen Ramen а для интересующихся северной кухней – милое заведение Nordic kitchen с арктическим гольцом, дикой уткой, финским рыбным супом и прочими деликатесами в меню.