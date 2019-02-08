Мэй едет в Ирландию для переговоров по Брекзиту

На обеде в Дублине с ирландским премьером Лео Варадкаром британский премьер Тереза Мэй будет отстаивать стремление Великобритании внести изменения в сделку с ЕС по Брекзиту, отмечает агентство.

Кроме того, в пятницу проводят переговоры генпрокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс и его ирландский коллега Симус Вулф. Темой их встречи также станет вопрос границы с Ирландией.

Ранее Мэй побывала в Брюсселе, где она встретилась с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. В ходе встречи политики договорились о проведении дальнейших консультаций между рабочими группами по Брекзиту. В то же время Юнкер подчеркнул, что ЕС не намерен возвращаться к обсуждению соглашения о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится "страховочный план" по ирландской границе.

Также Мэй встретилась в Брюсселе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, который после встречи отметил, что прорыва в переговорах с Лондоном не наблюдается.

Вопрос ирландской границы стал для Великобритании особенно острым после того, как из-за него сделку по Брекзиту отверг британский парламент. "Страховочный план" должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение "страховочного плана" приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.