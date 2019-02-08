На границе с Россией установят три новые радарные башни с камерами

«Три новые радарные башни, радарные системы и камеры позволят получать точный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 км на реке Нарве в районе Васкнарва и Пермискюла. Современные возможности наблюдения также позволят быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие на пограничном водоеме или обнаружены какие-либо незаконные действия», - сказал глава бюро интегрированной погранохраны PPA Эгерт Беличев.

Он пояснил, что после сигнала радара об объекте в охраняемой зоне камера позволит сразу же выяснить, с чем или кем именно погранохрана имеет дело. В соответствии с этой информацией можно будет решать, следует ли отправлять на место пограничников.

В рамках благоустройства восточной границы планируется со временем покрыть всю реку Нарву современной охранной и мониторинговой техникой. Кроме трех купленных радарных башен на реке планируется установить еще 15. «Тендер по созданию пяти радарных позиций планируется объявить уже осенью этого года, они покроют следующий 10-километровый участок реки между Нарвой и Нарва-Йыэсуу», - отметил Беличев.