Объединенные учебные заведения Сил обороны переименуют

Министерство обороны передало на согласование проект устава Академии Сил обороны, в соответствии с которым Объединенные учебные заведения Сил обороны будут переименованы в Академию Сил обороны. Проект постановления также предусматривает изменения в структуре учреждения в соответствии с предложениями совета учреждения.

Согласно пояснительной записке, тема изменения структуры учреждения была поднята в конце 2016 года и отражена в годовом приказе главы учреждения 2017 года. Кроме того, различные рабочие группы разработали на семинаре руководства учреждения принципиальное решение структурной модели. Планируемые изменения были одобрены собранием советников учреждения, а новая структурная модель и инициирование изменения устава были одобрены советом учреждения.

Согласно пояснительной записке, учреждение носит название объединенных учебных заведений Сил обороны с восстановления в 1988 году. Учреждение было сформировано на базе центра выучки объединенных учебных заведений Сил обороны и оборонного колледжа Эстонской академии государственной обороны.

В пояснительной записке отмечается, что действующее название обладает рядом недостатков. Так, высшая военная школа и боевое училище являются не самостоятельными учебными заведениями, а отделениями учреждения. Кроме того, действующее имя является громоздким, поэтому общественность к нему не привыкла, и часто требуются дополнительные пояснения. Кроме того, англоязычное название учреждения неточно отражает идентичность вуза.