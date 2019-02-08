Картина дня: умер Сергей Юрский, разный взгляд на Тотальный диктант и гражданство для абхазской эстонки

Умер актер Сергей Юрский

Советский и российский актер, народный артист РФ Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщила дочь артиста. Читать далее...

Кросс: культурную дипломатию могут обернуть против нас! Кылварт: Тотальный диктант – вне политики

Первые номера крупных избирательных округов от центристов и реформистов прокомментировали русскую тему, вновь обострившуюся после объявления Таллинна столицей Тотального диктанта. Читать далее...

Гражданство для абхазской эстонки. Часть третья

Канцлер юстиции Юлле Мадизе советует Департаменту полиции и погранохраны продлить эстонский паспорт учительнице из Абхазии Ильме Кренстрем. Читать далее...

Юри Пихла проводили в последний путь

Сегодня, 8 февраля, в Таллинне провожают в последний путь бывшего генерального директора Полиции безопасности (КаПо) Юри Пихла. Читать далее...

Эксклюзивно для читателей Rus.Postimees: почему для дальних путешествий отправной точкой лучше выбрать Хельсинки

Как известно, прямые рейсы связывают Таллинн далеко не со всеми городами и странами, куда бы хотелось полететь в отпуск, и жителям Эстонии, планируя маршрут, приходится выбирать между Ригой и Хельсинки. Начиная со вчерашнего дня можно смело рекомендовать именно финский аэропорт. Почему? Читать далее...

Бывшего технического директора PERH будут судить

Государственная прокуратура направила в суд дело бывшего технического директора Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Иво Милля, обвиняемого в получении взятки в размере десятков тысяч евро. Читать далее...

Полиция и налоговики конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров алкоголя

Налогово-таможенный департамент вместе с полицией в ходе рейда по Сааремаа конфисковали пять самогонных аппаратов и 85 литров готового алкоголя. Читать далее...

На границе с Россией установят три новые радарные башни с камерами

Департамент полиции и погранохраны (PPA) купил для обеспечения безопасности на восточной границы три новые радарные башни с камерами, которые будут установлены на реке Нарве и позволят эффективнее реагировать на происходящее на пограничном водоеме. Читать далее...

Калле Кландорф о снежных завалах: «поколение снежинок» не знает, как взять в руки лопату и откопать свою машину