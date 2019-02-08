Стала известна судьба элитной квартиры Януковича в Киеве

Речь идет о квартире в современном жилом комплексе на Оболонской набережной. Общая площадь жилища — 240 квадратных метров. Управлять активом будет юридическая фирма «СВМ-Консалтинг». Апартаменты планируется сдавать в аренду.

После отъезда Януковича из страны в квартире никто не проживал. В помещении сделан ремонт, уточняет издание. Оценочная стоимость недвижимости составляет 36 миллионов гривен - 88 миллионов рублей, или 1 176 000 евро.

По данным портала «ТСН Украина», в период президентства Януковича элитные апартаменты занимала Любовь Полежай — гражданская супруга политика.