Путин поручил охранять Януковича

Песков не смог сказать, какая именно структура занимается этим вопросом. Пресс-секретарь лишь уточнил, что Янукович находится под охраной с момента его въезда в Россию в статусе президента Украины, передает "Новая газета".

«У него нет никакого специального статуса юридического», — добавил пресс-секретарь.

Ранее во время своей пресс-конференции Янукович рассказал, что обладает информацией о планировавшемся на него покушении. «Вы знаете, информация была и по одному из кандидатов Запорожской области, за ним гонялись радикалы», — добавил политик.

Он также еще раз высказался по поводу Майдана, предстоящих выборов на Украине, ситуации с Донбассом и об отношениях с европейскими политиками. В частности, Янукович сказал: «Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня такими себя считают — "меня кинули как лоха"».

Напомним, Янукович уехал в Россию в 2014 году. На Украине его обвиняют в том, что в разгар протестных акций в 2014 году он попросил Россию ввести в страну войска. В мае 2017 года в отношении Януковича начали рассматривать дело о госизмене.

Сам Янукович участвовать в процессе отказался, поэтому суд по его делу проходит в заочном режиме. В августе 2018 года украинская генпрокуратура потребовала приговорить Януковича к 15 годам тюрьмы. 19 ноября суд планировал заслушать последнее слово бывшего президента Украины.