Первые результаты: финская зарплата гражданина не снизила безработицу и повысила благосостояние

В эксперименте приняли участие 2000 безработных, которым платили 560 евро в месяц, вне зависимости от того, искали ли они активно работу или зарабатывали иной дополнительный доход. Эксперимент начался 1 января 2017 года и завершился 31 декабря 2018 года.

На данный момент готов анализ результатов первого года эксперимента с зарплатой гражданина, который показал, что ежемесячный дополнительный доход никак не мотивировал участников в поиске работы. «На основании данных первого года мы можем сказать, что положение получателей зарплаты гражданина на рынке труда не стало ни лучше, ни хуже, по сравнению с другими членами контрольной группы»,- сказал координатор исследования Охто Каннинен.

Получатели зарплаты гражданина ходили на работу на 0,5 дня больше, чем другие члены контрольной группы. В среднем участники эксперимента в первый год отработали 49,64 дня, а члены контрольной группы – 49,25 дня за год. Получатели зарплаты гражданина, действовавшие, как предприниматели-физические лица, заработали на один процент больше, чем их коллеги из контрольной группы, но их зарплата оказалась на 21 евро меньше.

В то же время выросло благополучие участников эксперимента. 55 процентов получателей зарплаты гражданина оценили свое здоровье, как хорошее или очень хорошее, то же сделали 46 процентов тех, кто был в контрольной группе. Также, у получавших деньги, снизился уровень стресса. Если в контрольной группе свой уровень стресса, как высокий, или очень высокий, оценили 25 процентов членов, то среди получателей зарплаты гражданина высокий уровень стресса испытывали 17 процентов участников.

Получатели зарплаты гражданина чувствовали себя увереннее в возможностях поиска работы. Кроме того, они чувствовали, что зарплата гражданина упрощает поиск работы и начало предпринимательской деятельности, поскольку она не сопряжена с бюрократией, возникающей в Кассе страхования от безработицы, если попросить пособие.