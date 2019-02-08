Картины, которые можно носить

Это не будет обычным показом мод. Диана Денисова и Эдуард Зеньчик взяли на себя смелость обратиться сразу к нескольким видам искусств: живопись, мода, музыка, фотографии, кино. Картины Эдуарда схожи со стилем коллекций одежды Дианы, что не может не отобразиться на созданной коллекции. Платья будут женственными и элегантными, в них будут загадки, столь свойственные любой женской душе.

Это долгосрочный международный проект, который стартует 8 марта в Нарве, а после будет показан в Таллинне и других городах Эстонии, и за ее пределами - в Хельсинки, Риге, Лондоне, Санкт-Петербурге и т.д.

Гостей ожидает танцевальный перформанс, музыкальное сопровождение в исполнении певицы из Лондона Джордан Джексон, театральное модное шоу, световые эффекты и видеоинсталляции.