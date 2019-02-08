Артисту нужен коврик и бревнышко для зрителя

Сегодня скромность жизненных претензий Сергея Юрского кажется почти дикой. Он не раз говорил, что обладание собственной квартирой (а до сорока лет он жил в коммуналке) является для него вершиной материальных устремлений. Он и про артистов говорил, что настоящему нужен только коврик и бревнышко, на которое могут сесть зрители. А коли артист не может на этом самом коврике добиться на рыночной площади успеха, то грош ему цена, пусть лучше идет в официанты. Такой же точки зрения держится и его друг Валентин Гафт. У него есть едкая эпиграмма на, собственно, печальное событие – у Жванецкого украли машину. Гафт написал не без издевки:

Бандитам, стало быть, виднее:

Художник должен быть беднее!

И Юрский всё повторял и повторял эти строчки…

Ради искусства я пожертвовал всем: оставил огромные пробелы в жизни. Пожертвовал тем, что называется личной жизнью, молодым гуляньем, веселыми компаниями, богемой, которая всегда сопутствует искусству и на все лады зовет искусство с собой... Я не мог совмещать.

Но я-то знала, что у него были горестные периоды полного безденежья, вызванные тем, что он позволил себе ряд политических высказываний, создавших вокруг него вакуум. Тяжелейший период.

- Никогда тяжело не было, – отвечал он мне. - В нашей семье денег всегда хватало и хватает. Потому что потребности наши абсолютно средние. И так было всегда. Выбрался из коммуналки в сорок лет, больше ничего не надо!

– В сорок лет Вы уже были известным артистом! Соседи чтили Вас?

– Нет, конечно. Билеты просили достать. Ходили на мои спектакли. Но особенного положения в квартире у меня не было.

– Что ж, была воронья слободка?

– Разумеется!

– А когда Вы уехали из Питера в Москву. То...

– То опять все сначала. Крохотная квартирка, потом поменяли ее на большую, но в чудовищном состоянии, и так далее. Зато право выносить мусорное ведро я пронес через все жилищные условия. Это — моё!.

Я спросила как-то, вел ли он богемную жизнь?

- Нет! Ради искусства я пожертвовал всем: оставил огромные пробелы в жизни. Пожертвовал тем, что называется личной жизнью, молодым гуляньем, веселыми компаниями, богемой, которая всегда сопутствует искусству и на все лады зовет искусство с собой... Я не мог совмещать.

… Он очень любил бывать в Таллинне. Однажды, много лет назад, захотел взглянуть на гремевший тогда спектакль «Три мушкетера» Эльмо Нюганена. Спектакль шел часа четыре. Юрский был уверен, что выйдет минут через десять. Но не только досидел до конца, но и не хотел покидать театральный двор, где шел спектакль. И сказал мне:

– Отменный спектакль можно посмотреть и без перевода!