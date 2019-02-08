Сб, 9.02.2019
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  • Галерея и видео: на борьбу со снегом на таллиннские улицы вышел коммунист!

Галерея и видео: на борьбу со снегом на таллиннские улицы вышел коммунист!

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Сегодня, начиная с 9 часов утра, на столичной улице Лийвалайа начал работать снегопогрузчик "коммунист", и с помощью трактора и рабочих будут удалены снежные валы по обе стороны улицы, передает Raepress.

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф,  оттепель конца недели надо максимально использовать  для вывоза снега.   Кландорф пояснил, что "коммунист" - неофициальное название снегопогрузчика советских времен, хорошо знакомого таллиннцам постарше.  «Когда вдоль улицы нет припаркованных автомобилей, погрузчик с загребущими лапами - неоценимый помощник», -  подчеркнул он.

Кландорф настоятельно просит владельцев автомобилей соблюдать требования временных знаков, регулирующих стоянку транспортных средств, чтобы не мешать уборке снега.

Начались работы и в Пыхья-Таллинне. Намечается очистить от обледеневших наростов улицы Хярьяпеа, Роо, Ванику и Аарде. Развернулись работы в Нымме: в районе улицы Валдеку, между центром Нымме и кладбищем Рахумяэ. В 11.30 уборка началась на улице Нельги (на участке между улицами Валдеку и и Кагу), а также на ряде второстепенных улиц. В Ласнамяэ грейдер пройдет  по улицам Выйдуйооксу, Лийкури, Силлузе, Сыстрамяэ, Сильде, Гаази, Руунаоя, Нуйа, Тапри, Визазе, переулку Суур-Сыямяэ, улицам Вяйке-Сыямяэ, Кеск-Сыямяэ, Вессе, Крийди, Кантси, Турбы и Арматуури.

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