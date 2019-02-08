Пт, 8.02.2019
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Завтра на уборку таллиннских улиц выйдет коммунист!

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Архивный снимок. "Коммунист" - слева.

ФОТО: Raepress

Завтра к 9 часам утра на столичную улицу Лийвалайа будет доставлен снегопогрузчик "коммунист", и с помощью трактора и рабочих будут удалены снежные валы по обе стороны улицы, передает Raepress.

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф,  оттепель конца недели надо максимально использовать  для вывоза снега.   Кландорф пояснил, что "коммунист" - неофициальное название снегопогрузчика советских времен, хорошо знакомого таллиннцам постарше.  «Когда вдоль улицы нет припаркованных автомобилей, погрузчик с загребущими лапами - неоценимый помощник», -  подчеркнул он.

Кландорф настоятельно просит владельцев автомобилей соблюдать требования временных знаков, регулирующих стоянку транспортных средств, чтобы не мешать уборке снега.

В 10.45 эти работы начнутся в Пыхья-Таллинне. Намечается очистить от обледеневших наростов улицы Хярьяпеа, Роо, Ванику и Аарде. С 10 часов утра развернутся работы в Нымме: в районе улицы Валдеку, между центром Нымме и кладбищем Рахумяэ. В 11.30 уборка начнется на улице Нельги (на участке между улицами Валдеку и и Кагу), а также на ряде второстепенных улиц. В Ласнамяэ грейдер пройдет  по улицам Выйдуйооксу, Лийкури, Силлузе, Сыстрамяэ, Сильде, Гаази, Руунаоя, Нуйа, Тапри, Визазе, переулку Суур-Сыямяэ, улицам Вяйке-Сыямяэ, Кеск-Сыямяэ, Вессе, Крийди, Кантси, Турбы и Арматуури.

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