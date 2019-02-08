Завтра на уборку таллиннских улиц выйдет коммунист!

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, оттепель конца недели надо максимально использовать для вывоза снега. Кландорф пояснил, что "коммунист" - неофициальное название снегопогрузчика советских времен, хорошо знакомого таллиннцам постарше. «Когда вдоль улицы нет припаркованных автомобилей, погрузчик с загребущими лапами - неоценимый помощник», - подчеркнул он.

В 10.45 эти работы начнутся в Пыхья-Таллинне. Намечается очистить от обледеневших наростов улицы Хярьяпеа, Роо, Ванику и Аарде. С 10 часов утра развернутся работы в Нымме: в районе улицы Валдеку, между центром Нымме и кладбищем Рахумяэ. В 11.30 уборка начнется на улице Нельги (на участке между улицами Валдеку и и Кагу), а также на ряде второстепенных улиц. В Ласнамяэ грейдер пройдет по улицам Выйдуйооксу, Лийкури, Силлузе, Сыстрамяэ, Сильде, Гаази, Руунаоя, Нуйа, Тапри, Визазе, переулку Суур-Сыямяэ, улицам Вяйке-Сыямяэ, Кеск-Сыямяэ, Вессе, Крийди, Кантси, Турбы и Арматуури.