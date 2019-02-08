Запись с видеорегистратора: оказавшиеся на дороге маленькие дети чудом остались невредимы

Видеоролик, опубликованный жителем Пярну Уно Кяэром в Facebook, на котором видно, как маленькие дети, не подозревая ничего плохого, скатываются с горки прямо под колеса автомобиля, всколыхнул социальные сети. Чистая удача, что наслаждающиеся зимними радостями малыши вышли невредимыми из опасной ситуации, пишет Pärnu Postimees.
На кадрах с видеорегистратора Кяэра видно, что машина, ехавшая со скоростью около 20 км/ч, резко тормозит, и от внезапно появившихся на дороге детей ее отделяет какой-то метр.
Каковы были бы последствия, если бы машина ехала немного быстрее или если бы водитель не успел так быстро отреагировать?
Этот случай произошел в Пярну на улице Суур-Йыэ на дороге, ведущей к многоквартирным домам. Дорога, по словам местных жителей, появилась здесь на прошлой неделе.
Живущая по соседству Мари Тетсманн рассказала, что кататься на эту горку приходят дети со всей округи, и строительство дороги под этой горкой, по ее мнению, просто безответственно.
Тетсманн признается, что ее очень напугало видео, и она после строительства дороги больше не отпустит на горку своего ребенка, который сейчас ходит в первый класс.
«Я вижу из окна это место, но, если бы я жила в паре домов отсюда, я бы, наверное, со спокойной душой отпускала ребенка покататься на горку – это единственная безопасная горка в округе. Отцы детей, когда пришла зима, залили ее водой», - рассказала Тетсманн.
Как родитель она верила, что для детей это безопасное место.
По словам Тетсманн, по выходным на горку приходит много детей, сюда идут и после окончания уроков, жизнь на горке продолжается и по вечерам, когда уже темнеет. «Дети постарше приходят сами, совсем маленькие – с родителями, - говорит она. – В нашу эпоху экранов наоборот радуешься, если дети хотят идти поиграть на улицу».
С горки катаются и дошкольники из находящегося по соседству детского сада «Kastani».
«Наши дети ходят на горку по утрам в светлое время и всегда с воспитателем, - сказала заведующая детским садом Элле Паулберг. – Если там происходят такие вещи, мы, несомненно, должны прекратить ходить на эту горку».
Но, очевидно, детскому саду все же не придется запрещать малышам ходить кататься на горку, потому что после просмотра видео специалист горуправы по строительству дорог Тоомас Таммела сообщил, что с опасным местом необходимо срочно что-то делать.
Через час после этого рабочие KE Infra уже перекрыли оба конца временного отрезка дороги высокими снежными валами и убрали все временные дорожные знаки.
Проектный руководитель KE Роберт Юриссон подтвердил, что строители не вытаскивали ограждения из труб: предположительно, это местные жители построили временную дорогу и установили дорожные знаки.
Пресс-секретарь Пярнуской горуправы Герли Кыйв отметила, что горожане могли бы сообщать о проблемных ситуациях по инфотелефону 15 505 или обращаться в дежурный стол, где информацию передадут специалистам.
«Информация в группах Facebook может не дойти до нас достаточно быстро. Чем скорее эта информация поступит нам, тем быстрее мы сможем отреагировать», - сказала Кыйв.