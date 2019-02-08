Запись с видеорегистратора: оказавшиеся на дороге маленькие дети чудом остались невредимы

На кадрах с видеорегистратора Кяэра видно, что машина, ехавшая со скоростью около 20 км/ч, резко тормозит, и от внезапно появившихся на дороге детей ее отделяет какой-то метр.

Каковы были бы последствия, если бы машина ехала немного быстрее или если бы водитель не успел так быстро отреагировать?

Этот случай произошел в Пярну на улице Суур-Йыэ на дороге, ведущей к многоквартирным домам. Дорога, по словам местных жителей, появилась здесь на прошлой неделе.

Живущая по соседству Мари Тетсманн рассказала, что кататься на эту горку приходят дети со всей округи, и строительство дороги под этой горкой, по ее мнению, просто безответственно.

Тетсманн признается, что ее очень напугало видео, и она после строительства дороги больше не отпустит на горку своего ребенка, который сейчас ходит в первый класс.

Горка, на которую дети приходят кататься зимой, находится на государственной земле. Дороги на этой территории нет. ФОТО: Maa-amet

«Я вижу из окна это место, но, если бы я жила в паре домов отсюда, я бы, наверное, со спокойной душой отпускала ребенка покататься на горку – это единственная безопасная горка в округе. Отцы детей, когда пришла зима, залили ее водой», - рассказала Тетсманн.

Как родитель она верила, что для детей это безопасное место.

По словам Тетсманн, по выходным на горку приходит много детей, сюда идут и после окончания уроков, жизнь на горке продолжается и по вечерам, когда уже темнеет. «Дети постарше приходят сами, совсем маленькие – с родителями, - говорит она. – В нашу эпоху экранов наоборот радуешься, если дети хотят идти поиграть на улицу».

С горки катаются и дошкольники из находящегося по соседству детского сада «Kastani».

«Наши дети ходят на горку по утрам в светлое время и всегда с воспитателем, - сказала заведующая детским садом Элле Паулберг. – Если там происходят такие вещи, мы, несомненно, должны прекратить ходить на эту горку».

Опасная горка в Пярну. ФОТО: Mailiis Ollino

Но, очевидно, детскому саду все же не придется запрещать малышам ходить кататься на горку, потому что после просмотра видео специалист горуправы по строительству дорог Тоомас Таммела сообщил, что с опасным местом необходимо срочно что-то делать.

Через час после этого рабочие KE Infra уже перекрыли оба конца временного отрезка дороги высокими снежными валами и убрали все временные дорожные знаки.

Проектный руководитель KE Роберт Юриссон подтвердил, что строители не вытаскивали ограждения из труб: предположительно, это местные жители построили временную дорогу и установили дорожные знаки.

Фирма, занимающаяся ремонтом труб, перекрыла незаконную дорогу снежными валами. ФОТО: Mailiis Ollino

Пресс-секретарь Пярнуской горуправы Герли Кыйв отметила, что горожане могли бы сообщать о проблемных ситуациях по инфотелефону 15 505 или обращаться в дежурный стол, где информацию передадут специалистам.