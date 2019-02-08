Пт, 8.02.2019
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  • Работа электронных каналов SEB может быть нарушена в ночь на субботу

Работа электронных каналов SEB может быть нарушена в ночь на субботу

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Компьютер. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В связи с плановыми работами по обслуживанию ИТ-систем в ночь на субботу может быть нарушена работа электронных каналов SEB.

Работа интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка и других электронных каналов может быть нарушена в период с 4 до 8 часов утра, сообщил банк.

Работы в ИТ-системах не отразятся на работе банкоматов и карточных платежах за исключением покупок в интернете с аутентификацией через 3D Secure.

Банк приносит извинения за доставленные неудобства. Клиенты банка могут получить информацию по номеру клиентской поддержки SEB 665 5100.

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