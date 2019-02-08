Работа электронных каналов SEB может быть нарушена в ночь на субботу

Работа интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка и других электронных каналов может быть нарушена в период с 4 до 8 часов утра, сообщил банк.

Работы в ИТ-системах не отразятся на работе банкоматов и карточных платежах за исключением покупок в интернете с аутентификацией через 3D Secure.