Работа электронных каналов SEB может быть нарушена в ночь на субботу

В связи с плановыми работами по обслуживанию ИТ-систем в ночь на субботу может быть нарушена работа электронных каналов SEB.
Работа интернет-банка для частных и бизнес-клиентов, мобильного банка и других электронных каналов может быть нарушена в период с 4 до 8 часов утра, сообщил банк.
Работы в ИТ-системах не отразятся на работе банкоматов и карточных платежах за исключением покупок в интернете с аутентификацией через 3D Secure.
Банк приносит извинения за доставленные неудобства. Клиенты банка могут получить информацию по номеру клиентской поддержки SEB 665 5100.