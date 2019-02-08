Эстонии чхать на требование Брюсселя о криминализации разжигания ненависти

Власти Эстонии решили официально отклонить предложение Европейской комиссии о криминализации во всех странах-членах разжигания ненависти в интернете, пишет Postimees.
«В Эстонии разжигание ненависти не криминализировано, и Министерство юстиции этого делать не планирует»,- отрезал министр юстиции Урмас Ренсалу в ответ на вопрос Postimees, что стало с планом криминализации такого виновного деяния.
Еще неделю назад на сайте Министерства юстиции был вывешен план о криминализации разжигания ненависти. После того, как издание проявило интерес, Рейнсалу отдал распоряжение удалить этот план со страницы.
«Этой инициативой занимался мой предшественник Кристен Михал. Эти документы оставались на сайте с тех времен, и во избежание неразберихи я попросил убрать их со страницы, - сказал министр. – За время моих полномочий в должности министра я не считаю необходимым что-то делать в этом направлении, и это не поставлено в качестве задачи в следующих планах действий».
Рейнсалу считает, что действующее в Эстонии право достаточно и никаких дополнительных наказаний за разжигание ненависти ни эстонскому обществу и правовому пространству не нужно: «Право Европейского союза нужно перенимать со здравым смыслом».
Европейский совет еще в 2008 году принял рамочное решение, в котором говорится о борьбе с определенными формами расизма и ксенофобии и их проявлениями средствами уголовного права. Под этим предусматривались подходы с точки зрения правовых и административных норм стран ЕС, и, в числе прочего, подчеркивалась необходимости криминализации распространяющейся в интернете ненависти.
На сегодняшний день в результате именно этого решения в борьбе против разжигания ненависти задействованы и все крупные платформы социальных сетей. Например, в мае 2016 года для борьбы с все разрастающимся расистским и ксенофобским разжигание ненависти Европейская комиссия и четыре крупных ИТ-предприятия - Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube – создали «Инструкцию действий в борьбе против разжигаемой в интернете ненависти».
Теперь эти платформы оценивают, что 72 процента сообщений, содержащих разжигание ненависти, удаляются очень быстро. В 2016 году этот показатель составлял лишь 28 процентов.
В Пенитенциарном кодексе Эстонии есть положение, которое предусматривает наказание за деятельность, которой открыто призывают к ненависти, насилию или дискриминации по национальности, расовой принадлежности, цвету кожи, полу, языку, происхождению, вероисповеданию, сексуальной ориентации, политическим убеждениям или имущественному или социальному положению, но есть одно важное требование – это должно быть сопряжено с реальной угрозой жизни, здоровью или имуществу лица.