Эстонии чхать на требование Брюсселя о криминализации разжигания ненависти

«В Эстонии разжигание ненависти не криминализировано, и Министерство юстиции этого делать не планирует»,- отрезал министр юстиции Урмас Ренсалу в ответ на вопрос Postimees, что стало с планом криминализации такого виновного деяния.

Еще неделю назад на сайте Министерства юстиции был вывешен план о криминализации разжигания ненависти. После того, как издание проявило интерес, Рейнсалу отдал распоряжение удалить этот план со страницы.

«Этой инициативой занимался мой предшественник Кристен Михал. Эти документы оставались на сайте с тех времен, и во избежание неразберихи я попросил убрать их со страницы, - сказал министр. – За время моих полномочий в должности министра я не считаю необходимым что-то делать в этом направлении, и это не поставлено в качестве задачи в следующих планах действий».

Рейнсалу считает, что действующее в Эстонии право достаточно и никаких дополнительных наказаний за разжигание ненависти ни эстонскому обществу и правовому пространству не нужно: «Право Европейского союза нужно перенимать со здравым смыслом».

Европейский совет еще в 2008 году принял рамочное решение, в котором говорится о борьбе с определенными формами расизма и ксенофобии и их проявлениями средствами уголовного права. Под этим предусматривались подходы с точки зрения правовых и административных норм стран ЕС, и, в числе прочего, подчеркивалась необходимости криминализации распространяющейся в интернете ненависти.

На сегодняшний день в результате именно этого решения в борьбе против разжигания ненависти задействованы и все крупные платформы социальных сетей. Например, в мае 2016 года для борьбы с все разрастающимся расистским и ксенофобским разжигание ненависти Европейская комиссия и четыре крупных ИТ-предприятия - Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube – создали «Инструкцию действий в борьбе против разжигаемой в интернете ненависти».

Теперь эти платформы оценивают, что 72 процента сообщений, содержащих разжигание ненависти, удаляются очень быстро. В 2016 году этот показатель составлял лишь 28 процентов.