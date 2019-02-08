Молодежный работник из Силламяэ признан одним из лучших в Эстонии

“Не нужно вставать выше других людей”

Игорь Малышев родился в России, но родители приехали работать в Силламяэ, когда он был еще ребенком, поэтому Игорь считает этот город родным. Он окончил Московский психолого-социальный университет, у него очень редкая для Эстонии специальность - юридическая психология. То есть, он психолог, который специализируется на работе с трудными детьми и с людьми, которые имеют склонность к правонарушениям.

А началась его деятельность с того, что в 90-м году сразу после службы в советской армии друг уговорил Игоря поехать в пионерский лагерь имени Терешковой в Усть-Нарве - подработать физруком. Но новичку пришлось подменить вожатого отряда.

“У меня сразу возникло противостояние с моим отрядом, - рассказывает Игорь Малышев. - Директор лагеря говорил “нужно делать то-то и то-то”. Я приходил в свой отряд и сообщал об этом, а мне отвечали - “а мы не хотим”. И тогда я понял, что нужно находить компромисс и предлагать людям то, что они хотят. Нужно находить лидеров и как-то мотивировать их. И самое главное, что я понял - не нужно вставать выше других людей. Нужно помогать людям, но не ждать ничего в ответ - тогда результат будет. Когда лагерь закончился, мой отряд - 30 человек - пришел ко мне домой и заставил продолжать. Есть люди из того лагеря, которые до сих пор мне помогают”.

В работе молодежного центра задействовано много не только подростков, но уже взрослых людей, которые когда-то впервые попали сюда в юности. В выходные или после работы они приезжают, чтобы помочь организовать мероприятие, выступить в качестве инструктора или как-то иначе поработать безвозмездно. Зачем?

“Каждый хочет почувствовать себя нужным, - объясняет руководитель центра. - Не каждый день, но раз в месяц доброе дело человек сделать может. А таких людей у нас много”.

Но до того, как человек начинает помогать другим, зачастую он сам нуждается в помощи.

“У нас был парень-инвалид. Он мечтал играть в баскетбол, но почти не мог ходить. Мы его записали в секцию бокса! - рассказывает Игорь одну из многих вдохновляющих историй молодежного центра. - Сначала он переодевался и сидел в спортивном зале. Я попросил всех относится к нему, как в боксеру, который получил травму. Когда он сделал первые два шага, все аплодировали. В результате, через полгода он делал со всеми разминку. А потом ушел в баскетбол. Суть не в том, какая это была спортивная секция. Суть в том, какую роль человеку дадут сыграть в жизни коллектива”.

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