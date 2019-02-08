Молодежный работник из Силламяэ признан одним из лучших в Эстонии

Руководитель открытого молодежного центра ESN из Силламяэ Игорь Малышев во второй раз вошел в пятерку лучших молодежных работников Эстонии и получил награду от министра образования. В Силламяэ работа центра заметна не только его посетителям - ESN проводит общегородские праздники и соревнования, из его боксерской секции выходят чемпионы Эстонии, а учебная телестудия стала для небольшого города крупным интернет-СМИ.
“Не нужно вставать выше других людей”
Игорь Малышев родился в России, но родители приехали работать в Силламяэ, когда он был еще ребенком, поэтому Игорь считает этот город родным. Он окончил Московский психолого-социальный университет, у него очень редкая для Эстонии специальность - юридическая психология. То есть, он психолог, который специализируется на работе с трудными детьми и с людьми, которые имеют склонность к правонарушениям.
А началась его деятельность с того, что в 90-м году сразу после службы в советской армии друг уговорил Игоря поехать в пионерский лагерь имени Терешковой в Усть-Нарве - подработать физруком. Но новичку пришлось подменить вожатого отряда.
“У меня сразу возникло противостояние с моим отрядом, - рассказывает Игорь Малышев. - Директор лагеря говорил “нужно делать то-то и то-то”. Я приходил в свой отряд и сообщал об этом, а мне отвечали - “а мы не хотим”. И тогда я понял, что нужно находить компромисс и предлагать людям то, что они хотят. Нужно находить лидеров и как-то мотивировать их. И самое главное, что я понял - не нужно вставать выше других людей. Нужно помогать людям, но не ждать ничего в ответ - тогда результат будет. Когда лагерь закончился, мой отряд - 30 человек - пришел ко мне домой и заставил продолжать. Есть люди из того лагеря, которые до сих пор мне помогают”.
В работе молодежного центра задействовано много не только подростков, но уже взрослых людей, которые когда-то впервые попали сюда в юности. В выходные или после работы они приезжают, чтобы помочь организовать мероприятие, выступить в качестве инструктора или как-то иначе поработать безвозмездно. Зачем?
“Каждый хочет почувствовать себя нужным, - объясняет руководитель центра. - Не каждый день, но раз в месяц доброе дело человек сделать может. А таких людей у нас много”.
Но до того, как человек начинает помогать другим, зачастую он сам нуждается в помощи.
“У нас был парень-инвалид. Он мечтал играть в баскетбол, но почти не мог ходить. Мы его записали в секцию бокса! - рассказывает Игорь одну из многих вдохновляющих историй молодежного центра. - Сначала он переодевался и сидел в спортивном зале. Я попросил всех относится к нему, как в боксеру, который получил травму. Когда он сделал первые два шага, все аплодировали. В результате, через полгода он делал со всеми разминку. А потом ушел в баскетбол. Суть не в том, какая это была спортивная секция. Суть в том, какую роль человеку дадут сыграть в жизни коллектива”.
“Фитнес-бокс” тоже дает чемпионов Эстонии
Молодёжный центр - совместные проект MTÜ ESN и Силламяэского городского управления. Город предоставил здание бывшего детсада, оплачивает коммунальные расходы и зарплату двум из четырех работников. В молодежном центре молодые жители Силламяэ могут заниматься боксом, йогой, дзюдо, брейком, музыкой… Всего здесь работают 10 кружков и секций, причем каждые полгода их список пересматривается - что-то закрывается, что-то открывается. А идеи новых кружков подсказывают сами посетители центра.
Почти все кружки и секции для участников платные - молодежный центр предоставляет помещение, а тренер или преподаватель заботится о том, чтобы его работа окупалась. Ребята, которые помогает тренеру или дети из малообеспеченных семей могут от платы освобождаться. А сами тренеры зачастую ездят из Нарвы или Кохтла-Ярве.
“Например, секция бокса у нас бесплатная, - говорит Игорь Малышев. - И задача этой секции не в том, чтобы выставлять людей на соревнования. Люди сюда приходят просто позаниматься, это такой “фитнес-бокс”. Но мы заключили договор с клубом “Энергия”, и тренер Геннадий Толмачев приезжает раз в неделю из Нарвы на тренировку и тренирует тех, кто хочет выступать. Еще раз в неделю они ездят к нему и еще 4 раза тренируются сами. Такая методика дала нам 4 чемпиона Эстонии, и это - не имея клуба и не имея дотации. Мне, как молодежному работнику все равно, за кого они выступают - за Нарву или за Китай. Главное, чтобы занимались”.
Многие парни и девушки занимаются в нескольких секциях (платить при этом нужно только за одну) или постоянно кочуют между секциями и кружками. Это не возбраняется опять же потому, что цель - в молодежной работе, а не в призовых местах. Хотя, как показывает опыт, одно другому не мешает.
Не совсем учебное телевидение
“Молодежное телевидение ESN”, фактически, является одним из основных СМИ города, хотя оно полностью держится на энтузиазме его “работников”, которые бесплатно снимают, монтируют и публикуют в соцсетях 2-3 репортажа в неделю из Силламяэ или соседних городов. А начиналась телестудия с двух маляров-штукатуров, учащихся местного училища, которые решили что-то в своей жизни поменять.
На телестудии действует то же удивительное сочетание необязательности и взаимопомощи, что и в молодежном центре ESN в целом - делаешь работу, если хочешь сделать. Или если надо помочь кому-то. Работают несколько съемочных групп, и однажды студия осилила съемку в один день четырех разных мероприятий в разных городах Ида-Вирумаа, что и для “взрослой” телестудии было бы очень сложным.
Силламяэские телевизионщики выкладывают свои репортажи в четырех разных соцсетях, а также на сайте молодежного центра molodoi.ee.