Ударил женщину битой: подробности чудовищного происшествия в Кунда

«Колотили в дверь очень сильно», - вспоминает живущий этажом ниже мужчина. Выйдя в подъезд на шум, он увидел полицейских и спасателей. Один пожарный попросил его вернуться в свою квартиру. После этого его знакомый, живущий в доме напротив, рассказал, что видел, как полиция выводила мужчину в наручниках и молодую женщину. Мужчина - живущий в квартире Кайдо Ванатоа, а женщину зовут Келли, она живет в доме по соседству. Председатель товарищества Тамара сообщила, что квартира записана на Келли. Сегодня после полудня дверь квартиры была закрыта, но председатель товарищества рассказала, что там происходят постоянные гулянки, и жильцы дома несколько раз вызывали полицию.

Пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде не смогла уточнить, сколько раз полиция приезжала в связи с жалобами жильцов в этот дом, поскольку речь идет о конкретном адресе и человеке и у полиции по закону нет права разглашать эти данные.

Но вернемся к событиям вторника, в разгар вечеринки в квартире на пятом этаже, где живет Кайдо Ванатоа.

С пятого этажа этого дома выбросили на асфальт маленькую собачку Стефани. ФОТО: Vladislav Musakko

По данным Õhtuleht, компания распивала алкоголь, и в какой-то момент Ванатоа стал агрессивным и ударил Келли битой. Келли, как утверждается, на какое-то время потеряла сознание, а когда очнулась, забеспокоилась о своем пекинесе Стефани. Ей якобы ответили, что собака вышла погулять. Выглянув из окна, Келли увидела свою собаку лежащую мертвой на асфальте.

Друг Ванатоа Аарне Тийки, по данным Õhtuleht, просто выкинул пекинеса из окна.

Вчера полиция задержала и Тийки. По словам пресс-секретаря Идаской префектуры Леаны Лойде, в отношении мужчин 31 и 34 лет возбуждено уголовное дело по статьям о недопустимом поступке в отношении животного, совершенном жестоким способом, и о нанесении телесных повреждений.

31-летний Кайдо Ванатоа ранее наказывался в уголовном порядке, 34-летний Аарне Тийки - нет. Сама Келли не сообщала в полицию о преступлении - случившееся стало известно благодаря ее сестре сначала Эстонскому союзу защиты животных, а затем СМИ.

В Кунда живет около 3000 человек и некоторые жители утверждали Õhtuleht, что боятся Кайдо Ванатоа. Живущий с ним в одном доме мужчина рассказал, что в квартире Ванатоа часто проводятся вечеринки, другой утверждал, что у него претензий нет.

Источник, хорошо знающий Кунда и местные обстоятельства сообщил, что давно знает Ванатоа, с ним всегда были проблемы. Источник счел страх расплаты, который испытывают жители, оправданным. Он также сообщил, что недавно Ванатоа вышел из тюрьмы.