Фото: ломающий кости центр Таллинна

На улице Лайкмаа перед офисом LHV - просто каток. Тут же у Дома Евросоюза чья-то добрая рука метнула немного гранитной крошки. К сожалению, рука была не слишком щедрой, и частички гранита покрывают лишь узкую полоску, где чуть менее скользко, чем на остальной части тротуара.

За углом ситуация немного лучше, но перед казино у находящегося рядом дома все снова из рук вон плохо. Никуда не годится и ситуация на перекрестке Бульвара Рявала и Кивисилла. Там даже не пытались хоть что-то предпринять против гололеда. Владелец наземной парковки, конечно, посыпал ведущие на парковку пешеходные дорожки, но находящийся рядом тротуар - опять же чистый каток.