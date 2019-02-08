Расследование скандала, сотрясшего модельный бизнес Эстонии: на секс согласились 40 молодых женщин

В рамках уголовного дела следователи допросили более 80 женщин. «Примерно половина девушек, с которыми мы говорили, добровольно соглашались вступать в сексуальные отношения, другая половина категорически отказывалась от таких предложений», - сказала ведущий прокурор Саския Каск.

В подавляющем большинстве женщинам, давшим согласие, было чуть более 20 лет. За секс они получали различные вознаграждения, будь то деньги или вещи.

«Их объединяет два обстоятельства - возраст и то, что сейчас они сожалеют о тогдашних решениях.

В отношении остальных сложнее найти общий знаменатель. Поскольку целью расследования не было установить чье-либо имущественное состояние, то речь идет лишь об оценке, но все же не было впечатления, что кого-либо из девушек вынуждала идти на такие шаги крайне затруднительная финансовая ситуация. Очевидно, в большинстве случаев они просто хотели легким способом улучшить свой уровень жизни», - отметила ведущий прокурор.

И хотя следователи нашли доказательства того, что за посредничество в сфере секс-услуг когда-то могли брать плату, прокуратура не стала детально проверять эти случаи, поскольку в правовом отношении срок давности этих преступлений уже истек.

«Истечение срока давности - это одно из обстоятельств, которые исключают проведение расследования. Поэтому следователи сосредоточились на том периоде, когда срок давности возможных преступлений еще не истек», - сказала ведущий прокурор.

В ходе расследования было установлено, что никого не принуждали продавать свое тело. Некоторые молодые женщины сами активно искали встреч с покупателями секс-услуг, другую часть женщин уговорили.

Несмотря на то, что во время предварительного расследования некоторые девушки утверждали в СМИ, что их опоили и изнасиловали, это, как отмечают в прокуратуре, не подтвердилось.

Информацию о бизнесменах, покупавших секс с молодыми моделями, прокуратура не разглашает. «Поскольку в ходе расследования не было установлено, что были совершены преступления, прокуратура не считает оправданным раскрывать подробности, касающиеся участников этого дела», - сказала Каск.