Неожиданная находка: в Лапландии из недр земли достали алмаз

В Лапландии впервые был найден алмаз. Драгоценный камень был обнаружен при промывке золота в районе Танкаваара в муниципалитете Соданкюля, сообщает Yle.
Немецкий геолог Каспер фон Вутенау обнаружил алмаз во время визита к двум немецким ювелирам, занимавшимся добычей золота в Лапландии.
Диаметр драгоценного камня составляет 0,7 миллиметра.
По словам фон Вутенау, в Лапландии раньше алмазов не находили. Он изучает золотые месторождения финского севера уже на протяжении 30 лет.
В Лапландии ранее были обнаружены другие породы драгоценных камней, в том числе рубины и сапфиры. Они были найдены на «золотой территории» реки Лемменйоки.