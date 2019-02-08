Неожиданная находка: в Лапландии из недр земли достали алмаз

Немецкий геолог Каспер фон Вутенау обнаружил алмаз во время визита к двум немецким ювелирам, занимавшимся добычей золота в Лапландии.

Диаметр драгоценного камня составляет 0,7 миллиметра.

По словам фон Вутенау, в Лапландии раньше алмазов не находили. Он изучает золотые месторождения финского севера уже на протяжении 30 лет.