Сб, 9.02.2019
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Неожиданная находка: в Лапландии из недр земли достали алмаз

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Алмаз. Иллюстративное фото.

ФОТО: Rights Managed / Mary Evans / Natural History Museum / Scanpix

В Лапландии впервые был найден алмаз. Драгоценный камень был обнаружен при промывке золота в районе Танкаваара в муниципалитете Соданкюля, сообщает Yle.

Немецкий геолог Каспер фон Вутенау обнаружил алмаз во время визита к двум немецким ювелирам, занимавшимся добычей золота в Лапландии.

Диаметр драгоценного камня составляет 0,7 миллиметра. 

По словам фон Вутенау, в Лапландии раньше алмазов не находили. Он изучает золотые месторождения финского севера уже на протяжении 30 лет. 

В Лапландии ранее были обнаружены другие породы драгоценных камней, в том числе рубины и сапфиры. Они были найдены на «золотой территории» реки Лемменйоки.

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