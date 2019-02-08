Сб, 9.02.2019
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  • Фото: авария нарушила движение на шоссе Таллинн-Рапла

Фото: авария нарушила движение на шоссе Таллинн-Рапла

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Авария в Кохила.

ФОТО: Lugeja foto

Сегодня вечером около 17.20 в деревне Урге волости Кохила на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри столкнулись Opel и Peugeot.

В результате ДТП никто не пострадал, полиция установила, что водители были трезвыми, у них есть водительские права. Из-за аварии движение в вечерний час пик было сильно нарушено на этом участке шоссе. Движение регулировала полиция.

К 18.30 дорога была снова открыта, аварийные автомобили убрали с проезжей части и очистили ее от отлетевших фрагментов машин.

Водители договорились между собой и обратятся в страховые компании. 

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