Фото: авария нарушила движение на шоссе Таллинн-Рапла

Сегодня вечером около 17.20 в деревне Урге волости Кохила на шоссе Таллинн-Рапла-Тюри столкнулись Opel и Peugeot.
В результате ДТП никто не пострадал, полиция установила, что водители были трезвыми, у них есть водительские права. Из-за аварии движение в вечерний час пик было сильно нарушено на этом участке шоссе. Движение регулировала полиция.
К 18.30 дорога была снова открыта, аварийные автомобили убрали с проезжей части и очистили ее от отлетевших фрагментов машин.
Водители договорились между собой и обратятся в страховые компании.