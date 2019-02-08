Погоня в Латвии: агрессия, неподчинение и 4,6 промилле; полиции пришлось стрелять
В четверг, 7 февраля, латвийской полиции пришлось устроить погоню за автомобилем Jeep Grand Cherokee, который многократно нарушил ПДД. Водитель игнорировал требование стражей порядка остановиться, поэтому полиции пришлось применить служебное оружие.
Патрулируя местные дороги, полиция заметила автомобиль, который нарушил ПДД, кроме того, он был снят с учета, без OCTA и без технического осмотра.
Водитель проигнорировал требование стражей порядка остановиться и пытался скрыться, тогда полиция решила преследовать его.
Во время погони водитель машины вел себя агрессивно: блокировал проезжую часть, не давал патрулю обогнать его и т.д.
Было принято решение применить служебное оружие, было произведено несколько выстрелов.
В населенном пункте Маринькалнс работникам полиции удалось задержать нарушителя.
Видео: Погоня в Алуксненской волости
Установлено, что мужчина 1981 года рождения был без водительских прав, которых он был лишен решением суда. Кроме того, он находился в розыске.
В транспортном средстве также находился пассажир 1988 года рождения, который был сильно пьян - 4,64 промилле алкоголя. Также в салоне было обнаружено два вида оружия.
Расследование продолжается.