Погоня в Латвии: агрессия, неподчинение и 4,6 промилле; полиции пришлось стрелять

Патрулируя местные дороги, полиция заметила автомобиль, который нарушил ПДД, кроме того, он был снят с учета, без OCTA и без технического осмотра.

Водитель проигнорировал требование стражей порядка остановиться и пытался скрыться, тогда полиция решила преследовать его.

Во время погони водитель машины вел себя агрессивно: блокировал проезжую часть, не давал патрулю обогнать его и т.д.

Было принято решение применить служебное оружие, было произведено несколько выстрелов.

В населенном пункте Маринькалнс работникам полиции удалось задержать нарушителя.

Видео: Погоня в Алуксненской волости

Установлено, что мужчина 1981 года рождения был без водительских прав, которых он был лишен решением суда. Кроме того, он находился в розыске.

В транспортном средстве также находился пассажир 1988 года рождения, который был сильно пьян - 4,64 промилле алкоголя. Также в салоне было обнаружено два вида оружия.