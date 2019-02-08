Прокляли врагов Путина: видео шабаша ведьм в Москве

Оккультное объединение с громким названием "Империя сильнейших ведьм" провело на этой неделе в Москве шабаш, чтобы послать положительную энергию президенту Владимиру Путину, поднять его рекордно упавший рейтинг доверия и таким образом посодействовать укреплению России. А врагам Путина ведьмы послали проклятия, сообщает "Дождь".
С этой целью десятки женщин, называющих себя ведьмами и колдуньями, организовали в одном из особняков в центре столицы "внеурочный магический круг". Организатор и вдохновитель шабаша, основатель "Империи" Алена Полынь выразила уверенность в том, что Путин уже почувствовал эффект от ведьминского обряда, пишет Newsru.com.
"Рейтинг президента то падает, то повышается, - рассказала она журналистам. - Рейтинг президента портит оппозиция, портит ситуация, при которой каждый может снять видео, выложить на YouTube или еще куда-то, где он поливает грязью президента. Какие-то комиксы президента рисуют".
"Мы - те, кто имеет силу, мы хотим поддержать президента во всех его делах, во всех его начинаниях, - рассказала ведьма по имени Ирина, в обычной жизни работающая администратором в хостеле. - Чтоб это было не только на благо Москвы, на благо России, но и на благо всего мира. Сейчас как раз наступает тот момент, когда именно мы, люди ведающие, должны поддержать его".
"Кто слышит и не слышит, кто видит и не видит, кто был, есть и будет, слово мое не забудет - подымись величием сила России, направь пути Владимира Путина верно и праведно - через слово мое", - цитирует издание "Настоящее время" одно из заклинаний, которые произносили ведьмы во время обряда. - Да будет сила России крепчать, да будет Владимир Путин верные пути видеть. Величие России, и, короновав Россию, напитав истоком, станет сила наша ведовская "Империи сильнейших ведьм" благостной, что оживит и поднимет всю землю. Воистину! Воистину!"
Злопыхателям и врагам Путина ведьмы посылали такие проклятья: "Кто со злом к нам приходит, кто со злом от нас уходит, кто вредит и зло говорит, на веки вечные и бесконечные - прокляты враги, враги прокляты!". Имен этих врагов "ведающие" при этом не назвали.
Журналисты Euronews связали ведьминский шабаш в Москве с рекордным с падением рейтинга доверия Путину в народе: согласно данным январского опроса ВЦИОМ, сейчас ему доверяют чуть более 33% граждан РФ. В прошлый раз поддержать президента подобным образом ведьмы собирались два года назад, отмечает сайт телеканала.
"Люди силы" на службе власти
В середине января этого года Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой, создала и зарегистрировала в Министерстве юстиции РФ организацию под названием Союз исследователей наследия народов мира, которая, по задумке, должна помочь укрепить Россию и объединить все "враждующие" страны.
По мнению Полынь, настало то время, когда в стране требуется говорить о магии, изучать ее в качестве культурного наследия. Полынь активно выступает в поддержку власти и считает, что ее ждут великие дела, писал "Московский комсомолец".
По словам Полынь, ни одному человеку власть не дается просто так, за выбором народа кроются высшие силы. В пример она привела царскую Россию, когда правителя называли "помазанником Божьим". Именно матричная система, которую люди называют Богом, двигает фигуры в нужном направлении, полагает ведьма.
Полынь также является автором инициативы о легализации ведьм в РФ и создателем единого реестра практиков всех направлений магии на сайте "Империи сильнейших ведьм".
Между тем незадолго до нынешнего обряда во имя Путина Алена Полынь подверглась нападкам со стороны члена комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталия Милонова, получившего сомнительную славу поборника христианских ценностей и морали и ярого борца с ЛГБТ-сообществом.
22 января Полынь и Милонов были приглашены в качестве экспертов на пресс-конференцию, посвященную инициативе на законодательном уровне запретить деятельность оккультно-магического характера в России. В ходе обсуждения Милонов назвал Полынь лгуньей, мошенницей или сумасшедшей, которой нужно вызывать скорую помощь. Ведьма сочла это оскорблением и пообещала подать на парламентария в суд, писала "Вечерняя Москва".
24 марта 2018 года в здании правительства Москвы на Новом Арбате состоялся всероссийский конгресс оккультистов и колдунов, организованный "Империей сильнейших ведьм". На нем Полынь представила программу легализации ведьм и целителей. Также программа предусматривает стратегию роста страны, повышение качества жизни людей, семейные ценности, объединение волшебных культур разных стран и "поднятие статуса людей Силы", писала сетевая газета "Колокол России".
При этом свою программу "Империя" назвала "Сильные люди - сильная страна", созвучно предвыборному лозунгу Путина "Сильный президент - сильная Россия" и как бы заочно претендуя на его поддержку, отмечалось в статье. Под сильными людьми подразумеваются "люди силы", то есть ведьмы, колдуны и прочие оккультные деятели.
Проникшие на это собрание члены прокремлевского патриотического движения SERB устроили потасовку в президиуме.
Также издание обратило внимание на то, что Полынь на платном вебинаре на сайте "Империи сильнейших ведьм" рассказывает всем желающим, как сделать человеку порчу на смерть или наложить любое проклятие. Также она является автором множества практических пособий для женщин, где описано, например, "как захомутать олигарха своей мечты", как сексуально привязать к себе партнера, как привлечь много денег колдовством и т. п., отмечалось в статье.