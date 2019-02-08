Прокляли врагов Путина: видео шабаша ведьм в Москве

С этой целью десятки женщин, называющих себя ведьмами и колдуньями, организовали в одном из особняков в центре столицы "внеурочный магический круг". Организатор и вдохновитель шабаша, основатель "Империи" Алена Полынь выразила уверенность в том, что Путин уже почувствовал эффект от ведьминского обряда, пишет Newsru.com.

"Рейтинг президента то падает, то повышается, - рассказала она журналистам. - Рейтинг президента портит оппозиция, портит ситуация, при которой каждый может снять видео, выложить на YouTube или еще куда-то, где он поливает грязью президента. Какие-то комиксы президента рисуют".

"Мы - те, кто имеет силу, мы хотим поддержать президента во всех его делах, во всех его начинаниях, - рассказала ведьма по имени Ирина, в обычной жизни работающая администратором в хостеле. - Чтоб это было не только на благо Москвы, на благо России, но и на благо всего мира. Сейчас как раз наступает тот момент, когда именно мы, люди ведающие, должны поддержать его".

"Кто слышит и не слышит, кто видит и не видит, кто был, есть и будет, слово мое не забудет - подымись величием сила России, направь пути Владимира Путина верно и праведно - через слово мое", - цитирует издание "Настоящее время" одно из заклинаний, которые произносили ведьмы во время обряда. - Да будет сила России крепчать, да будет Владимир Путин верные пути видеть. Величие России, и, короновав Россию, напитав истоком, станет сила наша ведовская "Империи сильнейших ведьм" благостной, что оживит и поднимет всю землю. Воистину! Воистину!"

Злопыхателям и врагам Путина ведьмы посылали такие проклятья: "Кто со злом к нам приходит, кто со злом от нас уходит, кто вредит и зло говорит, на веки вечные и бесконечные - прокляты враги, враги прокляты!". Имен этих врагов "ведающие" при этом не назвали.

Журналисты Euronews связали ведьминский шабаш в Москве с рекордным с падением рейтинга доверия Путину в народе: согласно данным январского опроса ВЦИОМ, сейчас ему доверяют чуть более 33% граждан РФ. В прошлый раз поддержать президента подобным образом ведьмы собирались два года назад, отмечает сайт телеканала.

"Люди силы" на службе власти

В середине января этого года Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой, создала и зарегистрировала в Министерстве юстиции РФ организацию под названием Союз исследователей наследия народов мира, которая, по задумке, должна помочь укрепить Россию и объединить все "враждующие" страны.

По мнению Полынь, настало то время, когда в стране требуется говорить о магии, изучать ее в качестве культурного наследия. Полынь активно выступает в поддержку власти и считает, что ее ждут великие дела, писал "Московский комсомолец".