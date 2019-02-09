Эксперт: как повышение процента влияет на платеж по кредиту

«Euribor на протяжении длительного времени оставался негативным, и это способствовало формированию ошибочного представления о том, что кредиты так и останутся дешевыми. На самом деле, к сожалению, это далеко не так. В историческом плане вовсе нельзя назвать невероятным также и пятипроцентный Euribor, который может повлиять на значительное повышение нынешних ежемесячных платежей по кредитам», – объяснил он.