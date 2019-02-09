Эксперт: как повышение процента влияет на платеж по кредиту

Низкие платежи по кредитам избаловали покупателей недвижимости, однако на самом деле стоит учитывать, что Euribor не может вечно оставаться негативным.
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман отметил, что процентные расходы делятся на две части: одна – это зафиксированная в кредитном договоре маржа банка, вторая – плавающая ставка Euribor, что обусловлено взаимными денежными расчетами между крупнейшими банками.
«Euribor на протяжении длительного времени оставался негативным, и это способствовало формированию ошибочного представления о том, что кредиты так и останутся дешевыми. На самом деле, к сожалению, это далеко не так. В историческом плане вовсе нельзя назвать невероятным также и пятипроцентный Euribor, который может повлиять на значительное повышение нынешних ежемесячных платежей по кредитам», – объяснил он.
Сооман добавил, что несмотря на то, что сверхрезких скачков на процентных рынках не ожидается, в ближайшие годы все же стоит принимать во внимание возможный рост Euribor на пару процентов.
Таблица: месячный платеж по жилищному кредиту на 25 лет (маржа банка 2,5%)