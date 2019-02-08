Лютый мороз заморозил удачное выступление эстонских биатлонистов

Еще в середине второго этапа биатлонная сборная Эстонии шла на результат, который можно было сопоставить с Армагеддоном или вторым пришествием - Калев Эрмитс и Рене Захкна затащили сборную Эстонии на третье место, причем наша команда боролась как равный с равным с французами, немцами, норвежцами, россиянами.

Однако после четертой стрельбы все стало потихоньку приходить в норму: Эрмитс просел ногами, Роланд Лессинг хоть и пытался, но выше седьмого места поднятэся не смог, а МАртин Реммельгас завалил лежку, уехав на штрафной круг.