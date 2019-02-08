Лютый мороз заморозил удачное выступление эстонских биатлонистов

В крутейший канадский мороз состоялась мужская эстафета на биатлонном Кубке мира. Сборная Эстонии, хотела выступить как лучше и честно билась-боролась, но вышло как всегда - мы на предпоследнем месте.
Еще в середине второго этапа биатлонная сборная Эстонии шла на результат, который можно было сопоставить с Армагеддоном или вторым пришествием - Калев Эрмитс и Рене Захкна затащили сборную Эстонии на третье место, причем наша команда боролась как равный с равным с французами, немцами, норвежцами, россиянами.
Однако после четертой стрельбы все стало потихоньку приходить в норму: Эрмитс просел ногами, Роланд Лессинг хоть и пытался, но выше седьмого места поднятэся не смог, а МАртин Реммельгас завалил лежку, уехав на штрафной круг.
Финиш первыми в лютейший мороз пересекли норвежцы, вторыми стали французы, тройку замкнули россияне. Сборная Эстонии заняла лучшее в последние годы, 11-е место, которое, однако, было предпоследним - из 23 команд с экстремальными условиями справились только 12 команд.