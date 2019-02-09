Осторожно, ностальгия! 10 игр на Денди, из-за которых мы прогуливали уроки

Знакомо ли вам чувство, когда вы теплым воскресным вечером на школьных каникулах засели у экрана телевизора с джойстиком от Денди в надежде, наконец, победить самого сложного босса в игре, и вот, когда у вас осталось совсем мало энергии, но противник почти пал, в комнату входит мама и отключает вашу приставку лишь потому, что через две минуты начинается новая серия "Просто Марии"? Если да, значит эта подборка создана именно для вас!

"Танчики"

Наверное, нет ни одного ребенка из 90-х, кто бы не проводил время за этой культовой игрой, пишет Rus.Tvnet.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Вспомните, практически каждый картридж-многоигровка содержал игру Battle City, которую все ласково называли "Танчики".

Цель игры заключалась в том, чтобы разгромить вражескую танковую дивизию, защищая герб своего города. В процессе битвы на поле периодически появлялись бонусы. "Лопата", например, на некоторое время окружала герб бетонной стеной, а "каска" делала танк неуязвимым.

Играть в "Танчики" проще и веселее было вдвоем с товарищем.

"Цирк"

Прыгать через обручи, скакать на пони и делать все, что делают настоящие циркачи - вот какова была главная задача детей из 90-х, которые играли в Circus Charlie.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Опытные игроки со временем обнаруживали некоторые хитрости.

Так, например, на уровне с горящими обручами сразу после начала игры можно было переместиться до упора влево, и подпрыгнуть на месте три раза.

После этого первый из обручей превращался в изображение Чарли, взяв которое, игрок получал дополнительную попытку.

"Марио"

Super Mario Bros - игра, выпущенная в 1985 году компанией Nintendo. Оказывается, она даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая игра в истории. И не удивительно - спасти принцессу сантехнику Марио помогало целое поколение детей и подростков по всему миру.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Пройти через Грибное королевство, ускользая или уничтожая солдат черепашьего Короля Купы, было не так уж и просто - в игре было много уровней, пройти которые можно было только путем проб и ошибок.

Были в игре и свои секреты прохождения. Помните их?

Черепашки-ниндзя

Шредер пригласил черепах поучаствовать в турнире среди лучших бойцов. Естественно, те согласились. Но Шредер ведь хитрый и просто так ничего не делает, шансов на победу у черепах совсем мало.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Из всех черепашек только одна будет достойна сразиться дальше.

А для этого первые бои будут проводиться между черепахами! Вспоминаете?

Черепашки-ниндзя на Денди заставляли многих мальчишек из 90-х отказаться от прогулок во дворе и проводить выходные в джойстиком в руках.

Чип и Дейл

Один из основных злодеев, противостоящих спасателям, кот Толстопуз совершил побег из тюрьмы и планирует выкрасть предмет, известный как Урна фараона. Чтобы спасатели не смогли расстроить его планы, Толстопуз предпринимает серию отвлекающих действий, первым из которых становится бомба с часовым механизмом, оставленная его подручными в кафе.

Чип, Дейл и вся команда отправляются обезвреживать бомбу и попутно пытаются помешать Толстопузу на его преступном поприще.

Вторая часть игры о бурундуках-спасателях отличается чётким сюжетом, многочисленными диалогами персонажей, разнообразными боссами уровней и возможностью нахождения секретных мест с соревнованиями при игре вдвоём.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

А вы помните последнего босса? Готовы поспорить, чтобы победить его вы потратили ни один вечер своих школьных каникул!

Tiny Toon

В этой игре также как и во многих других детям из 90-х было необходимо спасти похищенную злодеем подругу.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Правда в Tiny Toon это была не принцесса, а зайка Бэбс Банни. Игрок управлял кроликом по имени Бастер Банни, которому оказывал помощь утенок Плаки Дак.

Не все знали, но, оказывается, в игре был секретный бонусный уровень, попасть на который можно было, собрав к концу зоны количество морковок, кратное 11, но с нечётным множителем (то есть 11, 33, 55, 77 и 99).

Felix the Cat

Главный герой игры кот по имени Феликс также спасал свою подружку по имени Китти.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

По сюжету она попала в плен к злому профессору, который шантажировал Феликса и хотел получить его волшебную сумку.

«Утки»

Все любители денди, наверное, помнят игру «Утки» для светового пистолета! Этот картридж обычно шел в комплекте с приставкой.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Благодаря этой игре каждый ребёнок 90-х мог почувствовать себя настоящим охотником.

А вы помните, как было обидно, когда ваш верный пес неистово хихикал, когда вы не попадали по уткам?

Tetris

Невозможно не вспомнить и о такой игре как Тетрис.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Следует заметить, что это одна из самых распространенных логических игр не только на Денди, но и в целом.

Помните, эти "пультики" на пальчиковых батарейках, в которых можно было составлять стены из разнообразных фигур?

"Черный плащ"

Борьба с преступными группировками не могла оставить равнодушным ни одного ребенка 90-х. Кроме того, в основу игры был положен очень знаменитый мультсериал, который смотрели от мала до велика на экранах телевизора по выходным дням.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

А помните самого последнего босса Стального клюва, сразиться с которым было необходимо после босса Мегавольта?

Mortal Combat

Каждый ребенок из 90-х знает, что "Мортал комбат 3" – одна из лучших драк на Денди.

ФОТО: Скриншот видео Youtube