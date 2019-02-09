Фото: очень эффектное настенное украшение своими руками

Для этого вам нужен лишь кусок очень красивых обоев и рамка подходящего размера, пишет House Beautiful.

И не нужно делать ничего особенного, только отрежьте кусок обоев подходящего размера, вставьте его в рамку и повесьте на стену. Получится эффектное панно, гораздо более доступное по цене, чем любое готовое решение из магазина.

Этот прием идеально подходит для больших помещений с большими пустыми стенами, оклеивать которые обоями выйдет слишком накладно.