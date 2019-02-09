Сб, 9.02.2019
Если бы вы и Рейнсалу сказали: как замечательно, что русские, проживающие в нашей стране, ценят и уважают свой язык и культуру, от этого было бы пользы для интеграции намного больше. Михаил Кылварт

Фото: очень эффектное настенное украшение своими руками

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Надоели картинки и плакаты? Попробуйте новое решение.

ФОТО: Shutterstock

Дизайнеры утверждают, что постеры вышли из моды окончательно и бесповоротно, и предлагают буквально на раз-два-три изготовить своими руками оригинальную деталь интерьера, передает Kodustiil

Для этого вам нужен лишь кусок очень красивых обоев и рамка подходящего размера, пишет House Beautiful.

И не нужно делать ничего особенного, только отрежьте кусок обоев подходящего размера, вставьте его в рамку и повесьте на стену. Получится эффектное панно, гораздо более доступное по цене, чем любое готовое решение из магазина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Этот прием идеально подходит для больших помещений с большими пустыми стенами, оклеивать которые обоями выйдет слишком накладно. 

Во-вторых, это прекрасная возможность привнести в ваш интерьер частичку роскоши. Конечно, это совет для тех, кто не может себе позволить купить дорогие обои на всю комнату. Да и надо ли? 

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