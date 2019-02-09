Фото: очень эффектное настенное украшение своими руками

Дизайнеры утверждают, что постеры вышли из моды окончательно и бесповоротно, и предлагают буквально на раз-два-три изготовить своими руками оригинальную деталь интерьера, передает Kodustiil.
Для этого вам нужен лишь кусок очень красивых обоев и рамка подходящего размера, пишет House Beautiful.
И не нужно делать ничего особенного, только отрежьте кусок обоев подходящего размера, вставьте его в рамку и повесьте на стену. Получится эффектное панно, гораздо более доступное по цене, чем любое готовое решение из магазина.
Этот прием идеально подходит для больших помещений с большими пустыми стенами, оклеивать которые обоями выйдет слишком накладно.
Во-вторых, это прекрасная возможность привнести в ваш интерьер частичку роскоши. Конечно, это совет для тех, кто не может себе позволить купить дорогие обои на всю комнату. Да и надо ли?