Россиянки провалились, эстонки не смогли

Как и у мужчин, наша сборная провалила последний этап, на котором бежала Грете Гайм. Грете допустила сразу два промаха, использовав все доппатроны и отправилась на штрафной круг перечеркнув все усилия партнерш, которые по ходу гонки шли на третьем месте, пропустив вперед только монстров биатлона - итальянок и француженок.

Сборная России заняла лишь 10-е место, хотя в оправдание можно сказать то, что, по сути, состав на эстафету был даже по меркам кубка слабый. Валерия Васнецова прибежала на первую лежку уже тогда, когда оттуда убежали практически все спортсмены, а Ульяна Кайшева на четвертом этапе должна была из всех сил убегать от Лауры Дальмайер, чтобы сборную России не сняли из-за отстования на один круг.