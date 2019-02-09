Сб, 9.02.2019
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Россиянки провалились, эстонки не смогли

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Johanna Talihärm.

ФОТО: Eberhard Thonfeld / imago/Camera 4

Женская биатлонная эставета принесла Эстонии самый лучший результат за 25 лет, хотя, примем во внимание то, что почти все сборные выступали в экспериментальных составах.

Как и у мужчин, наша сборная провалила последний этап, на котором бежала Грете Гайм. Грете допустила сразу два промаха, использовав все доппатроны и отправилась на штрафной круг перечеркнув все усилия партнерш, которые по ходу гонки шли на третьем месте, пропустив вперед только монстров биатлона - итальянок и француженок.

Сборная России заняла лишь 10-е место, хотя в оправдание можно сказать то, что, по сути, состав на эстафету был даже по меркам кубка слабый. Валерия Васнецова прибежала на первую лежку уже тогда, когда оттуда убежали практически все спортсмены, а Ульяна Кайшева на четвертом этапе должна была из всех сил убегать от Лауры Дальмайер, чтобы сборную России не сняли из-за отстования на один круг.

Победильницами канадской эстафеты стали немки, серебро у Норвегии, бронза у Франции.

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