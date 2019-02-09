Цены на квартиры в Таллинне установили новый рекорд

Однако средняя стоимость квартирной собственности в Таллинне повысилась до 1906 евро за квадратный метр, что стало новым историческим рекордом.

«В столице жизнь кипит, и вследствие роста численности населения спрос на жилье сохраняется на весьма высоком уровне. Рынок съемного жилья также достаточно активен, поскольку тысячи приехавших с Украины строителей также должны где-то жить», – отметил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

По скорректированным сведениям, еще в декабре минувшего года индекс Pindi составлял 1523 €/m², и если в том же месяце в индексированных городах было заключено 1177 сделок с квартирной собственностью, то в январе нынешнего года их количество уменьшилось до 1162.

Для сравнения – в 2018 году в индексированных городах было совершено 1199 сделок с квартирной собственностью.