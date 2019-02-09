Цены на квартиры в Таллинне установили новый рекорд

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир в крупнейших городах Эстонии, в январе понизился на 1,7%, достигнув 1498 евро за квадратный метр.
Однако средняя стоимость квартирной собственности в Таллинне повысилась до 1906 евро за квадратный метр, что стало новым историческим рекордом.
«В столице жизнь кипит, и вследствие роста численности населения спрос на жилье сохраняется на весьма высоком уровне. Рынок съемного жилья также достаточно активен, поскольку тысячи приехавших с Украины строителей также должны где-то жить», – отметил член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
По скорректированным сведениям, еще в декабре минувшего года индекс Pindi составлял 1523 €/m², и если в том же месяце в индексированных городах было заключено 1177 сделок с квартирной собственностью, то в январе нынешнего года их количество уменьшилось до 1162.
Для сравнения – в 2018 году в индексированных городах было совершено 1199 сделок с квартирной собственностью.
При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем десятилетней истории.