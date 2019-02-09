Галерея: смотрите, как изменит Эстонию появление трассы Rail Baltica

На этой неделе Rail Baltic Estonia, отвечающая за эстонскую часть железнодорожного проекта, объявила, что заключила договоры только с шестью землевладельцами, у которых приобретена собственность. Всего необходимо купить 619 объектов, чтобы проложить без проблем маршрут, пишет Postimees.

Предприятие начнет переговоры со многими землевладельцами только через год или два, после того, как будет готов основной проект железной дороги.

В то же время застопорилось проектирование терминала Юлемисте. Чем дольше затягивается дело, тем больше вероятность остаться без финансирования Евросоюза для большого проекта, поскольку бюджетный период заканчивается уже в 2022 году. Уменьшаются и шансы, что терминал будет готов к 2023 году, как планировалось.

Позитивной можно назвать новость, что к проекту Rail Baltica приняла решение присоединиться и Финляндия. А именно, в начале февраля правительство Финляндии учредило предприятие Oy Suomen Rata AB, одной из сфер деятельности которого станет и участие в работе совместного предприятия по реализации проекта Rail Baltica - RB Rail AS.