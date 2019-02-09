Фото: в пригороде Таллинна продается не дом, а мечта

В восьми километрах от Таллинна продается современный финский сборный деревянный дом. Купив его, новый хозяин сможет изменить прибретение по своему усмотрению, расказывает портал Kodustiil.
Деревянный дом расположен недалеко от Таллинна в красивом месте посреди леса. Место очень тихое, просто идеальное для любящей природу семьи, сообщается в объявлении о продаже на портале недвижимости City24.ee.
Двухэтажный дом без подвала - изделие фирмы Finnlammeli OY, производящей сборные дома из клееного бруса. Также имеются гараж на две машины и отдельно стоящая баня.
Конечно же, сердцем дома является открытая просторная гостиная, которая вместе с кухней занимает значительную часть площади. На кухне - электро-, газо- и дровяная плита. Из столовой зоны есть выход на террасу, которая в виде буквы "L" огибает дом.
Из прихожей и гостиной можно зайти в две спальни. Также на первом этаже находятся хозяйственные помещения, душевая и туалет. На втором этаже можно обруовать большую спальню и большую ванную комнату с туалетом.
Дом продается со всей обстановкой. Больше информации на City24.ee.