Фото: в пригороде Таллинна продается не дом, а мечта

Деревянный дом расположен недалеко от Таллинна в красивом месте посреди леса. Место очень тихое, просто идеальное для любящей природу семьи, сообщается в объявлении о продаже на портале недвижимости City24.ee.

ФОТО: city24.ee

Двухэтажный дом без подвала - изделие фирмы Finnlammeli OY, производящей сборные дома из клееного бруса. Также имеются гараж на две машины и отдельно стоящая баня.

ФОТО: city24.ee

Конечно же, сердцем дома является открытая просторная гостиная, которая вместе с кухней занимает значительную часть площади. На кухне - электро-, газо- и дровяная плита. Из столовой зоны есть выход на террасу, которая в виде буквы "L" огибает дом.

ФОТО: city24.ee

Из прихожей и гостиной можно зайти в две спальни. Также на первом этаже находятся хозяйственные помещения, душевая и туалет. На втором этаже можно обруовать большую спальню и большую ванную комнату с туалетом.