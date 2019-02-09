Сб, 9.02.2019
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Немецкие СМИ: в Брюсселе полно русских и китайских шпионов

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Брюссель.

ФОТО: BENOIT DOPPAGNE / AFP

Сердце ЕС наполнено русскими и китайскими шпионами, и дипломатам рекомендовано избегать некоторых кафе в Европейском квартале, пишет Postimees со ссылкой на Welt am Sonntag.

Внешняя служба ЕС (EEAS) предупредила, что в Брюсселе работают сотни разведчиков: примерно 250 из Китая и 200 из России.

По мнению EEAS, шпионская сеть расходится из посольств и торговых представительств этих стран. Служба добавила, что в Брюсселе всегда было много российских агентов.

Деятельность разведок в Брюсселе не является тайной, учитывая значение города, это вполне естественно.

Немецкое издание сообщает также, что помимо российских и китайских агентов в городе есть шпионы США и Марокко.

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