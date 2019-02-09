Немецкие СМИ: в Брюсселе полно русских и китайских шпионов

Внешняя служба ЕС (EEAS) предупредила, что в Брюсселе работают сотни разведчиков: примерно 250 из Китая и 200 из России.

По мнению EEAS, шпионская сеть расходится из посольств и торговых представительств этих стран. Служба добавила, что в Брюсселе всегда было много российских агентов.

Деятельность разведок в Брюсселе не является тайной, учитывая значение города, это вполне естественно.