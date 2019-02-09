Человеческая ошибка: как опасный просроченный товар попал в магазины Эстонии?

За просьбой стоит 37 несчастных случаев за десять лет, когда диски болгарки ломались. Два инцидента закончились гибелью людей. В одном случае вернувшийся с обеденного перерыва работник начал подготовку инструментов к работе. Для работы он использовал шлифовальную машину, у которой был снят защитный кожух. Во время шлифовки деталей диск сломался, и один из его осколков вонзился в грудь работника — прямо в сердце. Медики скорой помощи зафиксировали его смерть. (Подробнее о несчастных случаях можно прочитать здесь.)

К ходатайству Трудовой инспекции добавлена и фотография с чеком и диском с истекшим сроком годности, который был куплен в магазине инструментов Stokker. По словам руководителя по маркетингу Stokker Асти Пирон, достойно сожаления, что в их магазине продавали диски с истекшим сроком годности. «Мы ввели меры контроля, чтобы подобного больше не произошло», - заверила Пирон. Но она отметила, что прежде всего несчастные случаи произошли не из-за просроченных дисков, а из-за небезопасных методов работы или несоблюдения правил техники безопасности. «Вопрос в том, читается ли вообще инструкция по эксплуатации инструментов, которая дает указания по правильной технике работы. Если методы работы неверные и техника безопасности не соблюдается, есть опасность травмироваться, несмотря на ограничения срока использования диска, - говорит она. - Но то, что просроченные диски нельзя продавать, это верно. Почему этот диск попал в продажу, может быть обусловлено человеческой ошибкой».

По словам Пирон, производитель дает трехлетний срок годности дисков. «Зачем он это делает? Потому что неизвестно, при каких условиях диски хранятся. Под воздействием окружающей среды, например, влаги, связующее вещество диска может быть повреждено, - пояснила Пирон и отметил, что, если связующее вещество может быть повреждено, производительность диска может снизиться. - Но тот факт, что он разлетается на куски, обычно связан с методами работы и может случиться со всеми дисками, независимо от срока годности. Самое главное - обеспечить безопасность на работе ».

По словам менеджера по развитию Bauhof Рамона Ярвсоо, их компания проверяет сроки годности режущих и шлифовальных дисков на основе маркировки дисков как при получении товаров, так и во время выборочных проверок в магазинах. Просроченные диски убирают из продажи. «Поскольку тема весьма важная, мы теперь особое внимание обращаем и на выставленные в магазинах диски, чтобы клиент убедился перед покупкой и использованием в сроках хранения дисков», - отметил Ярвсоо.

Но он советует, помимо срока годности, обращать внимание и на технику безопасности использования инструментов. «Например, в случае шлифовальной машины, безусловно, необходимо следовать требованиям правил безопасности, то есть не снимать с инструмента защитный кожух», - отмечает он.

Поскольку диски могут пролежать у клиентов долгое время, в результате чего истечет срок хранения, для обеспечения безопасности, по словам Ярвсоо, теперь все клиенты Bauhof могут бесплатно поменять в магазинах купленные, но к моменту истечения срока так и неиспользованные диски.

По словам руководителя отдела по продаже инструментов Espak Расмуса Кирса, в их магазинах за сроком годности дисков следят как поставщики, так и сотрудники отдела. «Если срок годности диска истек, его убирают из продажи», - говорит он.

По словам руководителя по маркетингу K-rauta Лейлы Нийдас, тема безопасности очень важна. «Чем больше внимания общественности уделяется профилактике, тем меньше будет происходить несчастных случаев, - говорит она. - Если провести параллель с продуктами питания, отмеченная на дисках дата скорее «лучше до» (parim enne), а не «годен до» (kõlblik kuni), то есть их можно продавать, но только в том случае, если товар отмечен и помещен отдельно от другого товара». В любом случае, по словам Нийдас, диски продаются еще до истечения срока, но работники магазина регулярно проводят проверки.