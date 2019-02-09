В Москве продали рекордно большую квартиру

Самый просторный объект был продан в конце 2018 года, его площадь составила 449 квадратных метров. Квартира-рекордсмен расположена в одном из элитных жилых комплексов «Золотой мили»- Так неофициально называется территория в районе станции метро «Кропоткинская». Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет 1,62 миллиона рублей.

Исходя из этого эксперты Urbanus оценили минимальную стоимость квартиры в 727,4 миллиона рублей.

С закрытием этой сделки рынок обновил предыдущий рекорд, который был отмечен в мае 2018-го. Тогда была куплена квартира площадью 433 метра, цена сделки составила около 329 миллионов рублей.

В целом, как подсчитали аналитики компании, сделки с объектами площадью от 200 квадратных метров в 2018 году были заключены в 29 столичных новостройках. Две трети таких квартир реализованы на территории Центрального административного округа.