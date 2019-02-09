С помощью эстонской программы сирийские старшеклассники учатся пользоваться интернетом

В начавшихся в октябре прошлого года занятиях принимают участие ученики 10-х и 11-х классов, которые приехали в Латакию из других, более небезопасных сирийских городов или из соседних деревень, где молодые люди испытывают трудности с доступом в интернет и обучением работе на компьютере.

Вместе с Центром карьеры Тишринского университета обучение проводит эстонская некоммерческая организация Mondo, специалист которой по цифровым решениям Алийна Лотман сказала, что более половины студентов - девушки, и это хорошо, потому что сирийские девушки имеют меньший доступ к информационным технологиям, чем юноши.