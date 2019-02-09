Сб, 9.02.2019
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  • С помощью эстонской программы сирийские старшеклассники учатся пользоваться интернетом

С помощью эстонской программы сирийские старшеклассники учатся пользоваться интернетом

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Компьютеры. Иллюстративный снимок.

ФОТО: SCANPIX

В городе Латакия на западе Сирии 24 ученика старших классов школ заканчивают курс цифрового обучения, разработанный в Эстонии и предназначенный для развития как повседневных навыков, так и делового мышления, пишет RusERR.

В начавшихся в октябре прошлого года занятиях принимают участие ученики 10-х и 11-х классов, которые приехали в Латакию из других, более небезопасных сирийских городов или из соседних деревень, где молодые люди испытывают трудности с доступом в интернет и обучением работе на компьютере.

Вместе с Центром карьеры Тишринского университета обучение проводит эстонская некоммерческая организация Mondo, специалист которой по цифровым решениям Алийна Лотман сказала, что более половины студентов - девушки, и это хорошо, потому что сирийские девушки имеют меньший доступ к информационным технологиям, чем юноши.

Обучение проходит на старых восстановленных компьютерах, мобильных телефонах и планшетах. Обучение основано на программе цифровой компетенции Mondo, разработанной в сотрудничестве с Таллиннским университетом.

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