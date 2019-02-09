Сотни рижан пришли на митинг в поддержку Ушакова
В субботу, 9 февраля, на Ратушной площади в Риге проходит ранее заявленный митинг в поддержку мэра латвийской столицы Нила Ушакова ("Согласие"), пишет BNS.
На митинг, который начался в 12 часов, пришли сотни человек, и люди продолжают прибывать.
Участники держат в руках флаги Латвии и плакаты с надписями "Оставьте в покое Рижскую думу. Дайте хорошее образование нашим детям", "За Нила!", "Где наши пенсии?" и др.
Организаторы митинга обращаются к собравшимся на двух языках - латышском и русском.
За ходом мероприятия наблюдает большое количество сотрудников правоохранительных органов - как в форме, так и в гражданском.
Митинг продлится до 15.00. По прогнозам организаторов, в нем примут участие до 1000 человек.