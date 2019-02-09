Сб, 9.02.2019
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250 компаний могут переехать в Нидерланды в связи с Брекзитом

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Брекзит. Иллюстративное фото.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Власти Нидерландов ведут переговоры с более чем 250 компаниями о ведении бизнеса в стране в связи со скорым выходом Великобритании из Евросоюза, говорится в заявлении Нидерландского агентства по иностранным инвестициям (NFIA), опубликованном в субботу, пишет Интерфакс.

"NFIA ведет переговоры с более чем 250 иностранными компаниями, которые рассматривают возможность учреждения бизнеса именно в Нидерландах из-за Брекзита", - отмечается в документе, распространенном на сайте агентства, которое входит в министерство экономики Нидерландов.

"В 2019 году несколько компаний, включая Discovery и Bloomberg, уже объявили о своем намерении инвестировать в Нидерланды в связи с Брекзитом", - подчеркивается в заявлении.

В агентстве отметили, что в результате такой тенденции в стране появятся почти десять тысяч новых рабочих мест.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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