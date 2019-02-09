250 компаний могут переехать в Нидерланды в связи с Брекзитом

"NFIA ведет переговоры с более чем 250 иностранными компаниями, которые рассматривают возможность учреждения бизнеса именно в Нидерландах из-за Брекзита", - отмечается в документе, распространенном на сайте агентства, которое входит в министерство экономики Нидерландов.

"В 2019 году несколько компаний, включая Discovery и Bloomberg, уже объявили о своем намерении инвестировать в Нидерланды в связи с Брекзитом", - подчеркивается в заявлении.

В агентстве отметили, что в результате такой тенденции в стране появятся почти десять тысяч новых рабочих мест.