Видеорепортаж: какую роль сыграли эстонские корабли во время блокады Ленинграда?

«Морской форум» — это давняя традиция в Морском музее, когда человек приходит и рассказывает нам подробнее о каких-то событиях и темах. Сегодняшний открывает цикл «Морских форумов» 2019 года. Этот форум на русском языке и как раз затрагивает тему участия эстонских кораблей в обороне Ленинграда во время блокады», — рассказывает художник Морского музея Роман Маткевич.

«Речь пойдет о кораблях бывшего Эстонского военно-морского флота и судах Эстонского государственного морского пароходства, которые вошли в состав Военно-морского флота СССР», — поясняет лектор Алексей Гайдук.

После национализации кораблей эстонских судовладельцев в 1940 году для их дальнейшей эксплуатации было создано Эстонское государственное морское пароходство. Большинство этих судов участвовало в печально известном «Таллинском переходе» в Ленинград. Дойдя до пункта назначения эти корабли участвовали в обороне города и боевых действиях на Ладожском озере.

Как рассказал Гайдук, суда, о которых идет речь, и их экипажи - герои, во время блокады Ленинграда вывозившие людей и снабжавшие город продуктами. По словам Гайдука, под действием авиации, кораблей и артиллерии противника эти корабли выходили в море и занимались своей работой. Во время блокады из города усилиями кораблей-героев были вывезено более миллиона человек.