9 февраля 2019, 14:19
ЧИТАТЬ
«Настало время умирать»: фоторепортаж из пустующего в Таллинне арестного дома
СТАТЬЮ
Помещения расположенного на Рахумяэ-теэ бывшего арестного дома пустуют, но стены камер заполнены фольклором. Директор арестного дома и Центра содержания заключенных Вамбо Оолберг показал Postimees, какая жизнь скрывается за закрытыми дверями.
Рисунки и послания говорят о том, как заключенные проводили свои дни. Помещения опустели в конце прошлого года, когда заключенные переехали в ноябре на территорию Таллиннской тюрьмы в новый арестный дом.
«Одно глупое решение превращает жизнь в полный п****ц. Подумай, прежде чем принять решение», - написал кто-то на стене. «Сижу тут и думаю, что настало время умирать», - гласит надпись на другой стене. В помещении с двумя или четырьмя койками, помимо более или менее философских полетов мыслей, также можно найти вырезанные из журналов фотографии женщин и многочисленные рисунки.
Заключенные, у которых есть много свободного времени, несомненно весьма находчивы. Так, во многих камерах на столе выгравированная шахматная доска. Азартные игры в арестном доме запрещены, но шахматы — одна из немногих разрешенных игр. Потребует немного времени, что нацарапать на столе доску и сделать из хлеба шахматные фигуры.
Другим распространенным явлением в камерах являются нарисованные вокруг окошка в двери камеры рога и хвост, а иногда и весь черт целиком. Все это для того, чтобы охранник, заглядывающий внутрь камеры, выглядел для находящихся в камере как сатана.
Через арестных дом Рахумяэ прошли как нарушители ПДД, так и более известные деятели, например, фигуранты дела о коррупции в Таллиннском порту Аллан Кийль и Айн Кальюранд. Кто и что рисовал на стенах, сейчас уже невозможно установить, поскольку обитатели камер часто сменялись.
По словам Вамбо Оолберга, заключенных на самом деле никогда не разрешалось марать стены. В новом арестном доме стены все еще чистые, а в старом здании рисунки на стенах стали неизбежными.
«Просто арестный дом находится здесь такое долгое время, что за этот период некоторые успели оставить на стенах свой след», - говорит он, добавляя, что рисование на стенах является порчей госимущества. Оолберг говорит в шутку, что хотя до сих пор еще неизвестно будущее данных помещений, пока у нас есть, как минимум, возможность любоваться художественной ценностью камер.
Камеры задержания на Рахумяэ находятся на двух этажах, на первом этаже по-прежнему помещения используются для арестов на 48 часов.
Задержанные хотят в тюрьму
У жителей арестного дома как в старом здании, так и в новом есть определенный распорядок дня. В 7 часов утра подъем, часть заключенных выводя на прогулку. В 12 часов обед, вновь продолжаются прогулки, посещения защитников и следственные мероприятия со следователем. В 17 часов ужин и после свободное время.
Основные различия с новым зданием — более хорошая вентиляция и возможности для принятия душа. В здании на Рахумяэ-теэ, по внутреннему распорядку, с горячей водой можно было помыться раз в неделю. В новом здании в каждой камере есть душ и мыться можно ежедневно.
«Но арестованные не могут весь день плескаться, горячая вода ограничена», - рассказывает о возможностях нового здания Оолберг, добавляя, что горячая вода появляется в определенное время дня. Но горячая водя для чистки зубов, умывания и мыться посуды обеспечивается круглосуточно.
Хотя условия жизни в новом арестном доме значительно улучшились, главное желание арестованных состоит в том, чтобы как можно скорее попасть в тюрьму. Адреса различных тюрем были написаны на стене в нескольких камерах. «Им разрешено вести переписку, и они по-прежнему пишут друзьям, живущим в тюрьме», - пояснил Оолберг.
По его словам, в старом арестном доме желание быстрее попасть в тюрьму к друзьям — было обычным явлением. «И это даже не из-за местного быта, а только потому, что тюрьма дает больше прав и возможностей задержанному. Они могут собраться вместе и пойти вместе гулять», - сказал он.
Аналогичная тенденция сохраняется и в новом здании арестного дома, поскольку Таллиннская тюрьма также является новой, поэтому и условия содержания для заключенных являются более привлекательными. «Если у них есть выбор между арестным домом или тюрьмой, они обычно выбирают тюрьму», - сказал Оолберг.