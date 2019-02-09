Помещения расположенного на Рахумяэ-теэ бывшего арестного дома пустуют, но стены камер заполнены фольклором. Директор арестного дома и Центра содержания заключенных Вамбо Оолберг показал Postimees, какая жизнь скрывается за закрытыми дверями.

Рисунки и послания говорят о том, как заключенные проводили свои дни. Помещения опустели в конце прошлого года, когда заключенные переехали в ноябре на территорию Таллиннской тюрьмы в новый арестный дом.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

«Одно глупое решение превращает жизнь в полный п****ц. Подумай, прежде чем принять решение», - написал кто-то на стене. «Сижу тут и думаю, что настало время умирать», - гласит надпись на другой стене. В помещении с двумя или четырьмя койками, помимо более или менее философских полетов мыслей, также можно найти вырезанные из журналов фотографии женщин и многочисленные рисунки.

Заключенные, у которых есть много свободного времени, несомненно весьма находчивы. Так, во многих камерах на столе выгравированная шахматная доска. Азартные игры в арестном доме запрещены, но шахматы — одна из немногих разрешенных игр. Потребует немного времени, что нацарапать на столе доску и сделать из хлеба шахматные фигуры.

Шахматная доска в камере. ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Другим распространенным явлением в камерах являются нарисованные вокруг окошка в двери камеры рога и хвост, а иногда и весь черт целиком. Все это для того, чтобы охранник, заглядывающий внутрь камеры, выглядел для находящихся в камере как сатана.

Дьявол на двери камеры. ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Через арестных дом Рахумяэ прошли как нарушители ПДД, так и более известные деятели, например, фигуранты дела о коррупции в Таллиннском порту Аллан Кийль и Айн Кальюранд. Кто и что рисовал на стенах, сейчас уже невозможно установить, поскольку обитатели камер часто сменялись.

По словам Вамбо Оолберга, заключенных на самом деле никогда не разрешалось марать стены. В новом арестном доме стены все еще чистые, а в старом здании рисунки на стенах стали неизбежными.

Директор Вамбо Оолберг. ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

«Просто арестный дом находится здесь такое долгое время, что за этот период некоторые успели оставить на стенах свой след», - говорит он, добавляя, что рисование на стенах является порчей госимущества. Оолберг говорит в шутку, что хотя до сих пор еще неизвестно будущее данных помещений, пока у нас есть, как минимум, возможность любоваться художественной ценностью камер.

Камеры задержания на Рахумяэ находятся на двух этажах, на первом этаже по-прежнему помещения используются для арестов на 48 часов.

Задержанные хотят в тюрьму

У жителей арестного дома как в старом здании, так и в новом есть определенный распорядок дня. В 7 часов утра подъем, часть заключенных выводя на прогулку. В 12 часов обед, вновь продолжаются прогулки, посещения защитников и следственные мероприятия со следователем. В 17 часов ужин и после свободное время.

Распорядок дня одного из взятых под стражу в арестном доме на Рахумяэ. ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Основные различия с новым зданием — более хорошая вентиляция и возможности для принятия душа. В здании на Рахумяэ-теэ, по внутреннему распорядку, с горячей водой можно было помыться раз в неделю. В новом здании в каждой камере есть душ и мыться можно ежедневно.

«Но арестованные не могут весь день плескаться, горячая вода ограничена», - рассказывает о возможностях нового здания Оолберг, добавляя, что горячая вода появляется в определенное время дня. Но горячая водя для чистки зубов, умывания и мыться посуды обеспечивается круглосуточно.

Умывальник и туалет в старом здании. ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Хотя условия жизни в новом арестном доме значительно улучшились, главное желание арестованных состоит в том, чтобы как можно скорее попасть в тюрьму. Адреса различных тюрем были написаны на стене в нескольких камерах. «Им разрешено вести переписку, и они по-прежнему пишут друзьям, живущим в тюрьме», - пояснил Оолберг.

По его словам, в старом арестном доме желание быстрее попасть в тюрьму к друзьям — было обычным явлением. «И это даже не из-за местного быта, а только потому, что тюрьма дает больше прав и возможностей задержанному. Они могут собраться вместе и пойти вместе гулять», - сказал он.