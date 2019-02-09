Внимание, участвуйте в розыгрыше ко дню святого Валентина!

ФОТО: Вера Копти

Это кафе недавно открылось в новом торговом центре T1 и является представительским кафе-магазином крупнейшего литовского производителя сыров Džiugas. Здесь, конечно же, продается сыр, а также все для сыра, к сыру, с сыром и из сыра.

Да, бывает и такой уникальный сыр, который выдерживается 120 месяцев, то есть десять лет! ФОТО: Вера Копти

Судите сами: в ассортименте уникальные сыры многолетней выдержки, различные джемы к сыру, мед с орехами, ягодами и... сыром, конфеты ручной работы – тоже с сыром. Среди тортов, украшающих прилавок, только один без сыра, да и тот – чизкейк. Остальные – и шоколадный, и карамельный, и наполеон, и фисташковый – все так или иначе сдержат сыр.

ФОТО: Вера Копти

Даже эклеры там с сырным кремом. Правда, попробовать их еще не удалось. Но зато, в ожидании представителя фирмы Džiugas в Эстонии Тимураза Абуладзе, мы продегустировали два кусочка торта. Наш выбор пал на фисташковый и – внимание! – на торт с сыром с синей плесенью.

ФОТО: Вера Копти

«Да, нам разрешается продавать торт с плесенью!» - пошутила продавец Анна, сдавшая специальный экзамен в Литве и со знанием дела рассказывающая о сырах эстонским покупателям. Да, торт оказался чарующе вкусным: сочетание остроты, сладости и нежности начинки просто обезоружило.

ФОТО: Вера Копти

Есть на витринах и выпечка необычной формы. Это – национальные литовские пирожки кибинай, которые в Литве очень популярны.

Литовские национальные пирожки кибинай ФОТО: Вера Копти

В продаже кибинай нескольких видов: с говядиной, с курицей, с вялеными томатами и творогом, с овощами и сыром Džiugas, с грибами, со шпинатом и сыром. Есть и сладкие пирожки-трубочки с вишней и с яблоками, присыпанные сахаром: выглядят они очень аппетитно.

Кафе Džiugas предлагает нашим читателям принять участие в розыгрыше ко дню святого Валентина! Влюбленную парочку ждут кофе и пирожные, дегустация нескольких сортов сыра и подарки к празднику!

И, как всегда, победителям предстоит фотосессия в кафе, общение с представителем фирмы Džiugas и интервью для портала!

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!