Вот это везение! За год жители Эстонии выиграли 21 миллион евро

В прошлом году хотя бы один лотерейный билет купили 424 406 человек, или около 41% населения в возрасте 16 лет и старше. Среди игроков было довольно много как мужчин, так и женщин, а также были игроки всех возрастных групп, но большинство покупателей были люди в возрасте от 26 до 45 лет.

Все было куплено лотерейных билетов на 55,5 млн евро, что означает, что в среднем игрок тратил в месяц 10,7 евро.

Продолжает расти число покупок лотерей через электронные каналы — 59 процентов.

Среди числовых лотерей было больше всего игроков Bingo loto, был выплачен самый большой приз в почти 5,2 млн евро. Международные игры Eurojackpot и Vikinglotto по-прежнему привлекают огромными главными выигрышами, но в прошлом году ни один из них не достался эстонским игрокам, но в качестве менее крупных выигрышей в общей сложности было выплачено более 16 миллионов евро.

В прошлом году было куплено 4 миллиона билетов экспресс-лотерей, из которых в среднем каждый третий был выигрышным. В общей сложности за билеты экспресс-лотереи было заплачено более 5 миллионов евро. Самыми популярными играми были Kullapada и SuperSumm.