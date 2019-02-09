Вот это везение! За год жители Эстонии выиграли 21 миллион евро
В 2018 году эстонские игроки в лотереи за счет налога на азартные игры поддержали науку, образование, медицину, культуру и спорт почти на 10 миллионов евро. Кроме того, Eesti Loto выплатила государству в общей сложности 18,2 миллиона евро налогов и дивидендов. В качестве выигрышей всего было выплачено 21,4 миллиона евро, из которых почти 5 миллионов были выигрышами в экспресс-лотерее, пишет Postimees.
В прошлом году хотя бы один лотерейный билет купили 424 406 человек, или около 41% населения в возрасте 16 лет и старше. Среди игроков было довольно много как мужчин, так и женщин, а также были игроки всех возрастных групп, но большинство покупателей были люди в возрасте от 26 до 45 лет.
Все было куплено лотерейных билетов на 55,5 млн евро, что означает, что в среднем игрок тратил в месяц 10,7 евро.
Продолжает расти число покупок лотерей через электронные каналы — 59 процентов.
Среди числовых лотерей было больше всего игроков Bingo loto, был выплачен самый большой приз в почти 5,2 млн евро. Международные игры Eurojackpot и Vikinglotto по-прежнему привлекают огромными главными выигрышами, но в прошлом году ни один из них не достался эстонским игрокам, но в качестве менее крупных выигрышей в общей сложности было выплачено более 16 миллионов евро.
В прошлом году было куплено 4 миллиона билетов экспресс-лотерей, из которых в среднем каждый третий был выигрышным. В общей сложности за билеты экспресс-лотереи было заплачено более 5 миллионов евро. Самыми популярными играми были Kullapada и SuperSumm.
В прошлом году выиграли 2,4 миллиона лотерейных билетов. Хотя Таллинн и Харьюмаа занимают первое место по доле покупаемых и выигрышных билетов, без выигрышей не осталась и другая часть Эстонии - 2/3 билетов с выигрышами свыше 500 евро были куплены в других уездах. Самая большая выигрышная сумма в прошлом году составила 385 424 евро – речь идет о выигрыше Bingo loto, билет был куплен 21 февраля 2018 года в интернете, выиграла многодетная мать из Йыгевамаа.