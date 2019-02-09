Адский отпуск: вместо пятизвездочного отеля туристов ждала грязная и полная москитов дыра

По словам туроператора, клиент должен был внимательнее читать описание рейса, в котором говорилось об отеле скромного уровня.

Все началось 10 февраля минувшего года, когда клиент купил у Tez Tour путешествие на троих на Родос. Отпуск обошелся в 1790 евро, ночевать и питаться туристы должны были в пятизвездочной гостинице Dodeca Sea Resort.

Когда туристы прибыли на место, то увидели, что отель никак не может претендовать на пять звезд. Имя гостиницы не совпадало с выданными туристам документами. Более того, выяснилось, что ранее этот отель был закрыт властями за антисанитарию. Территория отеля и пляж, по словам туристов, были грязными, выбор еды оставлял желать лучшего, а часть продуктов питания было невозможно есть. После еды у части туристов возникла тошнота и расстройство желудка.

Комната отеля, как утверждают туристы, была полна москитов, уборку делали плохо. «Бассейн грязный, вода в нем зеленая и мутная, шезлонги сломаны. Все напитки в барах подавали в пластмассовых стаканчиках. После дождя из водосточной трубы посыпался мусор», - говорит турист.

Прибывший на место представитель туроператора подтвердил, что отель не пятизвездочный, но ничего не предпринял. Турист хотел поменять отель, но туроператор предложил ему заплатить за это 800 евро и самому добираться до нового места, так что клиент отказался.

Tez Tour согласился компенсировать 20% от стомости тура, но клиент не посчитал это достаточным для смягчения ситуации. По его словам, дело не в том, были ли у отеля две, три или четыре звезды, а в том, что он не соответствовал вообще никаким звездам. Клиент считает, что оператор должен вернуть ему 100% сумму за испорченный отпуск и дополнительно выплатить 300 евро в качестве компенсации за расходы на питание троих человек.

Tez Tour утверждает, что в описании отеля была пометка: «гостиница скромного уровня» и потребитель должен был это учитывать, делая выбор. Отель также предложил туристу другую комнату, от которой он отказался. Отель подтвердил, что в качестве компенсации предложил гостям услуги СПА, от которых они отказались. Туроператор извинился перед клиентом и сообщил, что согласен вернуть ему 20% стоимости размещения, то есть 125 евро.

Комиссия по потребительским спорам отметила, что уровень пятизвездочных отелей в разных странах может отличаться, так что греческие пять звезд могут не соответствовать среднеевропейским отелям такого уровня. Однако, считает комиссия, даже в скромных отелях территория должна быть чистой, а еда – соответствовать условиям «все включено» и не должна вызывать расстройство желудка.