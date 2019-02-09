Один рейсовый автобус вылетел в кювет, другой - проехал три остановки

Сегодняшние дорожные и погодные условия в Вильяндимаа привели к перебоям в работе общественного транспорта. Один автобус вылетел в кювет на скользкой проселочной дороге, другой водитель счел, что отрезок дороги слишком скользкий и отменил три остановки, передает Sakala.
Автобусное предприятие Atko Grupp сообщило сегодня во все центры общественного транспорта в Вильяндимаа, что автобус номер 25, выехавший из Вильянди в 6.20, поехал по дороге Роосилла, однако дальше дорога была слишком скользкой. По этой причине автобус не остановился на остановках Воору, Пийри и Роосилла.
Автобус номер 20, выехавший из Сууре-Яани в 7.40, как сообщили Atko, до остановки Яэнги вылетел в кювет.
Сегодня Центр управления дорожным движением предупредил водителей о сильной гололедице на второстепенных дорогах Эстонии. Также водителей призывают быть внимательными к другим участникам движения.