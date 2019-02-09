Сб, 9.02.2019
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  • Один рейсовый автобус вылетел в кювет, другой - пропустил три остановки

Один рейсовый автобус вылетел в кювет, другой - пропустил три остановки

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Автобус на скользкой дороге. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Сегодняшние дорожные и погодные условия в Вильяндимаа привели к перебоям в работе общественного транспорта. Один автобус вылетел в кювет на скользкой проселочной дороге, другой водитель счел, что отрезок дороги слишком скользкий и отменил три остановки, передает Sakala.

Автобусное предприятие Atko Grupp сообщило сегодня во все центры общественного транспорта в Вильяндимаа, что автобус номер 25, выехавший из Вильянди в 6.20, поехал по дороге Роосилла, однако дальше дорога была слишком скользкой. По этой причине автобус не остановился на остановках Воору, Пийри и Роосилла.

Автобус номер 20, выехавший из Сууре-Яани в 7.40, как сообщили Atko, до остановки Яэнги вылетел в кювет.

Сегодня Центр управления дорожным движением предупредил водителей о сильной гололедице на второстепенных дорогах Эстонии. Также водителей призывают быть внимательными к другим участникам движения.

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