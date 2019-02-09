Один рейсовый автобус вылетел в кювет, другой - пропустил три остановки

Автобусное предприятие Atko Grupp сообщило сегодня во все центры общественного транспорта в Вильяндимаа, что автобус номер 25, выехавший из Вильянди в 6.20, поехал по дороге Роосилла, однако дальше дорога была слишком скользкой. По этой причине автобус не остановился на остановках Воору, Пийри и Роосилла.