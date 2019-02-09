Расстрел туристов в Тунисе: семеро террористов получили пожизненное, но многих оправдали

По делу проходили десятки обвиняемых. Трое получили пожизненный срок за нападение на музей, в результате которого погиб 21 турист и охранник, четверо - за расстрел туристов в отеле. Тогда погибли 38 человек, в том числе и россиянка, пишет Newsru.

Еще пятеро фигурантов дела об атаке в Сусе получили сроки от 6 месяцев до 6 лет, 17 обвиняемых были оправданы. Перед судом предстали шестеро охранников пляжа в Сусе, которых признали виновными в том, что они не смогли обеспечить безопасность отдыхающих.

Несколько причастных к нападению на музей приговорены к срокам от одного года до 16 лет лишения свободы. По словам представителя прокурора, десятки обвиняемых по этому делу также были оправданы. По версии следствия, теракты были связаны, за оба нападения взяла ответственность террористическая группировка "Исламское государство".

Несколько обвиняемых говорили, что организатором нападений был Хамседдин Санди. По данным тунисских СМИ, он был убит в результате авиаудара США в Ливии в феврале 2016 года, хотя никаких подтверждений не было.

Власти Туниса сообщали, что напавшие на туристов боевики проходили подготовку в Ливии. Предполагается, что они прибыли на лодке, высадились на муниципальном пляже, где отдыхали туристы близлежащих гостиниц, и начали расстреливать людей. Один из террористов, одетый в шорты, как турист, пронес автомат Калашникова на территорию отеля в зонтике.