На машину упала сосулька: что делать и как взыскать ущерб?

«Лишний слой снега и сосульки обязательно нужно убирать с крыши. Если произойдет несчастный случай, то оградительная лента не освобождает как владельца дома, так и владельца недвижимости от ответственности и от обязанности обслуживать крышу», - подтвердил руководитель отдела транспортных ущербов ERGO Райдо Орулайд.

Людям, которые позволяют снегу и сосулькам спокойно скапливаться на крыше своего дома и надеются, что в случае возможных проблем страховка покроет весь ущерб, следует быть внимательными. В случае намеренной халатности за ущерб будет нести ответственность все-таки сам владелец.

«Крайне важно, чтобы пешеходы также следили за тем, что на их пути нет опасности. Падение льда или талого снега может закончится для человека очень тяжелыми последствиями. Также важно, чтобы водители, паркуя свои автомобили возле домов, следили за тем, может ли с крыши упасть глыба снега и нанести ущерб. Сумма таких ущербов могут достигать несколько тысяч евро», - добавил Орулайд.

Для того чтобы не происходило несчастных случаев по причине падения сосулек, каждое товарищество и собственник дома в зимний период и во время потепления должны очень внимательно и тщательно подходить к обслуживанию дома. Также и владельцы квартир должны понимать, что разумнее и дешевле инвестировать в правильное обслуживание дома, чем потом платить компенсацию пострадавшим.

Если все-таки ущерб был нанесен, по словам представителя страхового общества, важно сообщить об этом полиции или в Таллинне муниципальной полиции. Обязательно нужно зафиксировать ситуацию, чтобы потом можно было востребовать нанесенный ущерб с владельца дома. «Если сообщить о несчастном случае невозможно, перед тем, как покинуть место происшествия нужно заснять или сфотографировать нанесенный ущерб и здание, с крыши которого на автомобиль упал лед или снег», - объяснил Орулайд.